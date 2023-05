Marc Márquez gana su 'cruzada' al Tribunal de Apelación de MotoGP

Se acabó el suspense con final feliz. Marc Márquez y Honda han ganado su 'cruzada' por la sanción impuesta al catalán en Portimao. Finalmente, el ilerdense no tendrá que cumplir la doble long lap. El Tribunal de Apelación de la FIM ha emitido este martes su veredicto y deja claro que el catalán cumplió el castigo en el GP de Argentina en Termas de Río Hondo el pasado 2 de abril, carrera en la que no pudo participar por lesión.

El comunicado de la FIM detalla: "Tras la decisión provisional del Tribunal de Apelación de MotoGP pronunciada el 12 de abril de 2023 por la que se concedió la suspensión de la ejecución de la aplicación de la sanción impuesta a Marc Márquez, el Tribunal aún tenía que decidir sobre el fondo del caso considerando, entre otros, el escrito de recurso presentado por Marc Márquez y Team HRC–Repsol Honda Team el 17 de abril de 2023. El Tribunal decidió anular la aplicación de la sanción impuesta a Marc Márquez, que fue emitida por el Panel de Comisarios FIM MotoGP en relación con la sanción original".

Del mismo modo, añade que "el Tribunal consideró que la sanción por doble long lap penalty impuesta a Marc Márquez por el Panel de Comisarios Deportivos de la FIM MotoGP durante la carrera de MotoGP de Portugal celebrada el 26 de marzo de 2023 ha sido cumplida por la no participación del piloto en la Carrera de MotoGP de 2023 Argentina. Por lo tanto, Marc Márquez puede competir en la próxima carrera en la que pueda participar, sin ninguna sanción adicional".

Las primeras noticias apuntaban al regreso de Márquez en el Gran Premio de España en Jerez, pero no pudo ser y su vuelta a las pistas aún no tiene fecha, aunque se marca el GP de Francia en Le Mans, que se disputa el próximo fin de semana. Será sometido a nuevas pruebas médicas antes de viajar a Francia y los resultados confirmarán o no su regreso.