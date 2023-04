Márquez cae de Jerez y Pedrosa se suma

Conmovedor y sutil donde los haya, Charles Aznavour cantaba "qué profunda emoción recordar el ayer" y, aunque el argumento de su canción no era precisamente deportivo. sino el propio de un poema romántico con Venecia como pretexto de fondo, no existía otra fórmula mejor que ese estribillo para describir rítmicamente el histórico reencuentro que el Circuito de Jerez iba a propiciar este 2023 con Marc Márquez y Dani Pedrosa, haciéndolos coincidir en el Gran Premio de España de MotoGP. Sin duda, resultaba entrañable y emotivo que estas dos grandes figuras del motociclismo, cada una por diferentes motivos, volviesen a competir en el trazado andaluz que tantos días de gloria ha vivido gracias a ellos. Pero, finalmente, Marc se ha 'caído' de la cita y convierte así a Dani en la mayor atracción para los más de cien mil espectadores que se esperan en esta trigésimo sexta visita del Mundial a la pista jerezana en sus 38 años de historia. Pese a la traumática ausencia de Márquez, rememoraremos la épica de un pasado exitoso y un presente lleno de alicientes, con dos carreras de la cilindradla reina en el mismo fin de semana. Qué profunda emoción...

No vamos a negar que esta prueba de Jerez había generado grandes expectativas, pues además de recibir este año a un MotoGP renovado e hiperactivo con la prueba añadida al sprint del sábado, contaría con la presencia y mutua competencia entre Márquez y Pedrosa (antaño compañeros de equipo), que llevaban sin verse las caras sobre el asfalto de Andalucía desde 2018. Éste último (tricampeón mundial y Leyenda de MotoGP) se retiró ese mismo año y Marc, que causó baja tras el primer Gran Premio de esta temporada en Portugal, no termina de levantar cabeza desde su grave accidente de 2020 en la pista andaluza, Vayamos por partes: el próximo 19 de julio se cumplirán tres años del grave accidente que sufrió Márquez en el Circuito de Jerez, del que aún hoy sigue arrastrando secuelas y que le llevó incluso a plantearse la retirada. En la retina de muchos está la secuencia que recogían crónicas certeras como las de la revista Motorsport ese día: "El octacampeón mundial tuvo una salida de pista cuando lideraba la carrera con solidez, lo que le llevó a volver al asfalto 16º a más de 10 segundos del líder en ese momento, Maverick Viñales. El de Honda empezó a remontar de forma increíble -como nunca antes se había visto en este deporte-, hasta llegar a la tercera posición a dos vueltas del final. Cuando buscaba pasar al de Yamaha, que iba entonces segundo, se fue al suelo en la curva 3. La RC213V le dio un latigazo y salió por orejas, golpeándose contra el suelo y recibiendo el impacto de la moto en el brazo derecho, fracturándose el húmero". ¿Recuerdan ya aquel terrible percance? Seguro que sí, es imposible olvidarlo, menos aún en el caso del propio Marquez, que ha vivido una auténtica pesadilla con cuatro operaciones casi seguidas en el maltrecho hombro, pues ese maldito episodio y la precipitación posterior que le llevó a intentar correr una semana después en el mismo trazado andaluz, han dejado un rastro estadístico muy negativo e ilustrativo.

Hasta aquel Gran Premio de España de hace tres años, Marc Márquez no se había perdido una sola cita del Mundial desde su debut de MotoGP, en 2013. Pero a partir de aquel fatídico domingo en Jerez, el ocho veces campeón ha causado baja en 28 de las 56 citas que se han celebrado, una cifra que supone que el de Lleida solo ha estado presente en la mitad del total de los grandes premios. Así lo recoge de forma impecable el periodista Jaime Martín (diario Marca) en un reciente y detallado reportaje sobre la década que ahora se cumple del debut de Marc en la cilindrada reina. Sus datos y conclusiones son demoledores: desde 2013 a 2019, ambos cursos incluidos, el número uno de Honda disputó todas las carreras, el cien por cien. Fueron 18, de 2013 a 2018, y 19 en 2019. En esas siete campañas, ganó seis entorchados, todos excepto el polémico 2015 que se acabó llevando Lorenzo en su duelo con Valentino Rossi. Por supuesto, todo se torció en 2020 durante el Gran Premio de España en Jerez (que ya hemos mencionado anteriormente), por lo que de las 14 citas de ese año, al correr sólo una, tan sólo estuvo en el 7,14 por ciento de ellas. En 2021, ya comenzó faltando a las dos iniciales. Llegó a ganar tres carreras, pero después de su última victoria, en Misano, haciendo enduro se cayó y regresó la diplopia, doble visión. Por lo tanto, corrió 14 de las 18, un 77,77 por ciento. El 2022 todo se torció en Indonesia, con un brutal accidente en el 'warm up'. No corrió. Le volvió la doble visión. Retornó en Austin, pero fue notando que su brazo derecho seguía sin ir bien. Por eso optó por operarse por cuarta vez tras Mugello. Por tanto, de las 20 pruebas de aquel curso, sólo corrió en 12, el 60 por ciento. Y en este 2023 parecía que el único problema podía estar en su moto. Inició la temporada en Portimao, pero su incidente en la carrera del domingo se saldó con el pulgar derecho roto y otras tres bajas, en Argentina, EEUU y ahora Jerez. Por lo tanto, el balance es claro. Desde 2020 a 2023, sólo habrá corrido 28 carreras de 56 y obviamente, no ha ganado ningún título.

Tanto ese frío relato como las incuestionables estadísticas no anulan mi convicción personal de que Marc Márquez es el mejor piloto de la historia. Por ello su regreso en este Gran Premio de España en Jerez resultaba tan relevante y épico, más aún con la emotiva coincidencia de que podía haber competido contra un Dani Pedrosa que, como invitado, se reencuentra con este trazado andaluz en el que tiene una curva a su nombre y el récord imbatido de ser el español con mas podios hasta el momento (11, 10 de ellos consecutivos). El tricampeón mundial y Leyenda de MotoGP pilotará una KTM, marca a la que está entregado como desarrollador desde su retirada en 2018. "Lo afronto con ilusión porque aquí en Jerez está toda la afición, pero también con un poco de incertidumbre por el hecho de llevar tiempo sin correr. En estos últimos años la competición ha evolucionado mucho. Tecnológicamente, con la aerodinámica, los tiempos por vuelta son mucho más rápidos. La competencia está muy fuerte y los tiempos muy apretados. Veremos cómo afrontamos el Gran Premio. Tenemos una serie de pruebas que hacer y hay que competir a la vez", señala un Pedrosa que conoce el asfalto jerezano como la palma de su mano, pues desde 2005 hasta 2014 se subió al cajón de los mejores once veces, diez de ellas ininterrumpidas, siendo por tanto el español que más podios ha logrado. En ese mismo ranking, a nivel internacional y en todas las categorías, sólo le supera Valentino Rossi, que logró 16 podios y nueve triunfos, aunque hay que tener en cuenta que el italiano comenzó a participar en el Mundial cinco años antes que el piloto catalán. Dani logró cuatro victorias en Jerez, por lo que ocupa el segundo puesto en el ranking de triunfos nacionales que encabeza Jorge Lorenzo, ostentando ambos idéntica posición en lo que a ‘poles’ de MotoGP se refiere, pues el mallorquín cuenta en su haber con cinco y el del Sabadell posee tres. Por lo que respecta a vueltas rápidas de pilotos españoles, Dani Pedrosa cuenta con tres y ocupa el tercer puesto por detrás de Marc Marquez y Crivillé, que lograron cinco y cuatro, respectivamente. En general, las estadísticas sitúan al 'Samurai de Jerez' como uno de los pilotos con mejor palmarés global en la historia del trazado andaluz. Quién sabe si puede incluso agrandarlo.

Aún lamentando la enésima ausencia de Marc Márquez, el placer de ver de nuevo a Dani competir en el Circuito de Jerez, es ya razón más que suficiente para que el trazado andaluz vuelva a protagonizar un apoteósico lleno hasta la bandera en este Gran Premio de España de MotoGP 2023 pleno de alicientes. Pese a los fiascos del campeón Pecco Bagnaia, Ducati llega líder con el también italiano Marco Bezzecchi a esta cuarta prueba del Mundial, mientras que el español Álex Rins es tercero con una Honda que sigue siendo un quebradero de cabeza. Aún así, como compuso el mítico Charles Aznavour y no Freddie Mercury de Queen como algunos sostienen: "Show must go on", el show debe continuar…

(*) Jesús Benítez, periodista y escritor, fue Editor Jefe del Diario Marca y, durante más de una década, siguió todos los grandes premios del Mundial de Motociclismo. A comienzos de los 90, ejerció varios años como Jefe de Prensa del Circuito de Jerez.