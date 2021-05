Existía la duda de qué pasaría cuando Marc Márquez sufriera la primera caída tras su vuelta al Mundial de MotoGP en Portimao después de nueve meses alejado de los circuitos precisamente por la fractura de húmero que sufrió el pasado mes de julio en el Circuito de Jerez.

La duda ha tardado poco en resolverse. El de Cervera se caía en el FP3 sufriendo un durísimo golpe tras perder el tren delantero de la Honda en la curva 7, una zona muy rápida del trazado jerezano. Es raro ver caer a un piloto ahí, pero en cuestión de horas, Pol Espargaró, el compañero de Marc, lo ‘emulaba’ con una caída similar.

El ocho veces campeón despejó la incógnita: “Mi cuerpo ya está preparado para recibir caídas, se ha visto hoy -por ayer-, aunque evidentemente, cuantas menos caídas mejor, pero una caída así alivia porque sales ileso y te dices ‘me he caído y no pasa nada’, por eso las decisiones que se tomen a partir de ahora tienen que ser pensando en el objetivo, que es ir rápido encima de una moto”. Un pasito más.

El campeón español relató así el momento crítico de la jornada: “Se me ha ido de delante y he visto que ya no se podía salvar”. Así que “me ha dado tiempo a pensar en recoger los brazos, que es lo que tengo más interiorizado y es lo que tengo ahora más débil y los recojo, porque tengas o no lesión es un método importante. Una vez encogidos los brazos te esperas a ver dónde te lleva la velocidad. Evidentemente, una caída así, ya sea la primera o la última, asusta, porque no te acostumbras a caer así y a chocar contra las defensas de aire, pero por la tarde no me ha condicionado en el pilotaje, me sentía cómodo y con el neumático usado he ido muy bien, pero me ha condicionado en la elección del neumático delantero en la primera clasificación”.

Marc Márquez "La elección de la goma en la Q1 la hago basándome en la caída y no en mis sensaciones, de ahí mi enfado”

En efecto, el de Honda erró el tiro a la hora de la elección del neumático en la Q1, que le impidió pasar a la lucha por los primeros puestos de la clasificación. “La elección del neumático la he hecho en base a la caída y no en base a la sensación que tenía. Tengo la tendencia de ir a los neumáticos duros delanteros y no sé por qué no lo he hecho. El equipo tampoco lo sentía y hemos ido a lo seguro, que era neumático blando, y esto me ha limitado mucho para hacer un tiempo, por eso he acabado la Q1 enfadado, pero no por la posición, sino porque la elección que hemos hecho no era para conseguir un resultado, sino pensando en la caída”, señaló.