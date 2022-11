Marc Márquez clama en el desierto

El Mundial de MotoGP de 2023 'comenzó' el pasado martes con el test oficial celebrado en Valencia con el que las fábricas ponen a disposición de los pilotos el material y los primeros prototipos del próximo campeonato, que arrancará en el mes de marzo en el circuito portugués de Portimao.

Ducati ha sido la absoluta dominadora de un mundial que se ha llevado Pecco Bagnaia, dándole a la marca de Borno Panigale un título 15 años después del que consiguió Casey Stoner. Es la moto a batir, de eso no hay dudas.

A nadie se le escapa que Marc Márquez, cuya recuperación después de dos años incapacitado por las lesiones -hasta cuatro operaciones sufrió ese hombro derecho- es un hecho, quiere recuperar el tiempo y el trono perdidos. Sin él, Honda se ha hundido hasta el punto de acabar última en el campeonato de constructores.

"La sensación con la nueva moto es que lo que se ganaba en un punto se perdía en otro"

Por eso era tan importante el test de Cheste para Honda en general y para Marc en particular. Y las sensaciones no han sido ni mucho menos las mejores. Lejos de tener que leer entre líneas, el ocho veces campeón mundial ha sido muy claro en sus declaraciones: "Con esto no lucharemos por el Mundial". Al unísono, cada vez son más las voces en el paddock que indican que el español cambiará de aires cuando acabe contrato si Honda no es capaz de hacerle una moto ganadora.

Honda llevó al circuito Ricardo Tormo dos prototipos con distintas piezas, además de la moto de 2022. El piloto de Cervera ni siquiera completó la jornada de entrenamientos y al término del trabajo explicó que ninguna de las dos motos le convencieron: "La sensación es que había un problema con una y luego con la otra el problema era otro diferente, es ahí donde se tiene que dar no un paso sino dos para seguir avanzando".

El campeón español ahondó un poco más en el asunto: "Lo que se ganaba en algún punto luego se perdía en otro y el tiempo por vuelta de las dos motos era muy similar. No he hecho 'time attack' ni he puesto el blando porque no tenía sentido tampoco, una vuelta es una vuelta, pero en ritmo de carrera es donde sufrimos más y es donde tenemos que seguir trabajando. El tiempo se tiene que hacer de manera diferente para ser competitivos en todos los circuitos".

Los pilotos se toman ahora un tiempo de descanso, aunque han dado sus directrices para que las fábricas trabajen durante el invierno de cara a los primeros test de febrero en Malasia. El propio Marc ha entregado "la agenda de deberes a Honda, lo que me gustaría tener en febrero y tienen que dar no uno sino dos pasos si queremos tener opciones de luchar".

"Cuando esperas a los Reyes Magos y no hay regalo..."

"Más que preocupado soy realista", señalaba el piloto de HRC. "Cuando me sale sonreír sonrío y cuando esperas los Reyes Magos y no hay regalo... no sonríes tanto. Lo importante es que hacía tiempo que no veía tanto japoneses dentro del box, esto ya es un paso, había gente, ingenieros escuchando el comentario directo del piloto; había una moto nueva, pero cosas para probar las justas, por eso acabamos pronto, pero quiero que trabajen más, que lo prueben, necesitamos pasos", dijo.

En el plano personal y haciendo balance desde su vuelta a los circuitos en Aragón "me voy contento porque he mejorado mucho en estas últimas cinco carreras y este invierno sé que tengo que dar el último paso físico para encontrar el cien por cien. Hacía cuatro o cinco inviernos que estaba lesionado, al menos podré apartar un poquito la camilla. Tengo ganas de tomarme días de descanso, pero los justos para dar el paso físico para seguir con la recuperación".