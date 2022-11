Las MotoGP de 2023 salen a escena

'The Show Must Go On' (el espectáculo debe continuar) cantaba con toda el entusiasmo y razón Freddie Mercury, al que sabiamente rinden culto en el Mundial de MotoGP, donde nunca baja el telón. Apenas acabada la temporada 2022 el pasado fin de semana, dos días después ha continuado la acción en el circuito valenciano de Cheste con la puesta en escena de los nuevos prototipos para el novedoso y exigente 2023, que marcas, pilotos y equipos están preparando ya a conciencia. Pese a tener aún 20 semanas por delante hasta el comienzo de un nuevo Mundial de Motociclismo (26 de marzo en Portugal), no hay tiempo que perder, pues además de 21 grandes premios puntuables, el Campeonato contará con otras tantas carreras al sprint que se disputarán los sábados y, por tanto, la fiabilidad de esas novedosas monturas que ven ahora la luz va a ser más crucial que nunca.

Pese al lógico desgaste por un intenso año de competición, las estrellas de MotoGP dan una gran importancia a este test de Valencia, pues les permite conocer de primera mano las novedades que se están desarrollando para evolucionar sus monturas. Como no podía ser de otro modo, Bagnaia y su nueva Ducati, acaparadores de los tres títulos de pilotos, fabricantes y escuderías, son quienes más despiertan la atención de rivales, periodistas y observadores en general, pues en este 2022 han sido una legión prácticamente infranqueable, sobre todo para la Yamaha del excampeón Fabio Quartararo y no digamos para Honda, que salvo por Marc Márquez, ha pasado prácticamente desapercibida. Es por ello que Japón debe preparar con mimo su venganza hacia la marca europea Ducati que ha superado a lo grande 15 largos años de sequía y pleno dominio nipón. De momento, el octacampeón ha dispuesto de tres motos para el test valenciano.

Al margen de cuestiones técnicas, en estos test de Cheste hemos visto lucir por primera vez los nuevos colores en algunos pilotos y equipos. Jack Miller es uno de los nombres más importantes entre el elenco que cambia de fabricante, ya que pasa de una Ducati de fábrica a montar una KTM de fábrica. Tampoco es el único piloto que llega al fabricante austriaco. Augusto Fernández (Red Bull KTM Ajo), flamante campeón del Mundo de la clase intermedia, debutará en MotoGP con el GASGAS Factory Racing, mientras que Pol Espargaró volverá a pilotar la RC16 como compañero de su compatriota tras cerrar su etapa en el Repsol Honda Team. Por su parte, Honda ha dado la bienvenida a la anterior dupla de Suzuki, Joan Mir y Alex Rins, y ambos pilotos han probado por primera vez la RC213V junto a Marc Márquez (Repsol Honda Team) y Takaaki Nakagami (LCR Honda Idemitsu). Sin duda, será otro test fundamental para el fabricante japonés, que sigue renovando su moto en un esfuerzo por ofrecer un paquete más competitivo en 2023.

Marc Márquez no se ve favorito

De todos modos, Marc Márquez ha sido muy claro: "No soy favorito para 2023, cero" y añadía que "hubiese firmado en cualquier servilleta la manera en la que he evolucionado físicamente, ha sido muy buena. Significa que decidir operarme después de Mugello fue el paso correcto. Podría haber seguido y operarme en invierno pero eso hubiera condicionado la temporada 2023. La decisión de volver en el test de Misano también fue correcta. Cada vez estoy mejor y eso se traducía en velocidad, en tiempo por vuelta más rápido. Y con ganas de ver este invierno cuál es mi máximo físico. El balance es bueno, el pasado fin de semana en Valencia me he divertido encima de la moto. Iba rápido y sabía cómo ir rápido, que es lo importante. Ahora falta en invierno. Confío plenamente en Honda, me ha dado muchas alegrías en mi carrera deportiva y me las dará el año que viene, por eso me opero, vuelvo, ataco, intento acabar en el podio porque confío en lo que hay detrás. Y sé que son capaces. Pero hoy no podemos estar en el grupo de favoritos, primero porque hemos sido los últimos en la clasificación de constructores y segundo porque no he ganado ninguna carrera. No sólo depende de mí y no sólo de la moto, nos tenemos que ayudar mutuamente. Cuando ves que una fábrica como Honda reacciona no puedes decir nada. Están en ello y en este test de Cheste daremos un primer pasito y en febrero la moto definitiva sea competitiva. Hay un factor moto que tiene que mejorar si queremos luchar por el campeonato".

En cuanto a sus nuevos compañeros en Honda, Mir y Rins, Márquez era muy explícito en sus comentarios: "Siempre pienso que los pilotos que vengan a Honda irán rápido. Si luego les cuesta ya tengo eso ganado. No puedes esperar que no sean fuertes y luego lo sean y te pillen a contrapié. Llegan dos pilotazos: uno que está ganando carreras y el otro que es campeón del mundo. Por pilotos no será. Pero Honda es una moto diferente. De momento, todos los que han pasado por ella han sufrido. La Honda es una moto en la que si quieres encontrar el límite te tienes que caer; y es allí donde la confianza y la suerte te tiene que ayudar. Necesitas mucha confianza para que las caídas no te la resten, y suerte para que no te lesiones. Es un mensaje realista, no me estoy inventando nada. Mira las estadísticas".

También se avecinan tiempos emocionantes para Aprilia. A pesar de que su candidatura al campeonato se ha quedado a medio camino, ha dado grandes pasos adelante esta temporada y volverá a ser un contendiente el próximo año. También da la bienvenida a su primer equipo satélite de MotoGP en la categoría, con Miguel Oliveira y Raúl Fernández cambiando las KTM RC16 por las RS-GP en el recién creado equipo RNF de Aprilia.

Después de haber impresionado en los últimos test, la casa de Noale ha sacado a la luz sus nuevos planes en Cheste y la no menos relevante reorganización de Ducati en su nómina de pilotos que plantea muchas incógnitas. Alex Márquez (LCR Honda Castrol) sustituye a Enea Bastianini en el Gresini Racing MotoGP en un movimiento que él mismo ha descrito como decisivo para su carrera en la categoría reina. 'La Bestia' da el salto al equipo de fábrica para formar dupla con 'Pecco' Bagnaia, y será fascinante ver cómo se compenetran después de algunas apasionantes batallas en pista en las últimas semanas.