Marc Márquez: "Ya no tengo dolor, está todo en orden"

A estas alturas ya nadie duda que Marc Márquez está hecho de otra pasta. El piloto de Repsol Honda ha sido sometido a una evaluación en el Hospital Ruber Internacional de Madrid, tras la intervención quirúrgica que se le realizó en la Clínica Mayo de Estados Unidos en su húmero derecho el pasado 3 de junio. Los resultados no han podido ser más positivos.

El equipo médico integrado por los doctores Joaquín Sánchez Sotelo, Samuel Antuña y Ángel Cotorro, ha recomendado al piloto realizar ejercicios controlados durante las próximas cuatro semanas hasta que pase su siguiente revisión.

Márquez, en una nota de prensa emitida por Repsol, explica que "he tenido una revisión médica en Madrid y los médicos están contentos. Tengo el brazo inmovilizado y estará así las próximas semanas, pero mis sensaciones hasta ahora son positivas porque no tengo dolor, está todo en orden y esto es muy importante".

Del mismo modo, ha aclarado que "me permite descansar y seguir las reglas que me mandan los médicos, una dieta sana, beber mucho y salir a pasear con nuestros perros, porque es importante que el cuerpo no esté inactivo, pero lo más importante que me dicen los médicos es que ahora tengo que estar tranquilo y ser paciente".

Por su parte, el doctor Sánchez Sotelo, presidente de la División de Cirugía de Hombro y Codo de la Clínica Mayo, ha explicado que "Marc Márquez se ha sometido a una revisión médica en Madrid con el doctor Antuña, el doctor Cotorro y yo mismo, que confirma la evolución positiva de la herida quirúrgica y a partir de hoy mismo comenzará a realizar ejercicios controlados de movilización pasiva del hombro y del codo hasta una nueva revisión dentro de cuatro semanas".