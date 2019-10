Marcos Ramírez, 'pole' en el Gran Premio de Australia en Moto3, confesaba tras la sesión de clasificación en el circuito de Phillip Island que las condiciones meteorológicas, con un fortísimo viento que hacía estragos sobre todo a la salida de las tres primeras curvas, influyeron en la sesión hasta el punto de que "había que echarle huevos".

El conileño señalaba que aunque le costó entrar en la Q2, "me he encontrado bien, hicimos un cambio del FP3 al clasificatorio que ha funcionado bien para el viento, que mandaba la moto fuera de la pista todo el tiempo. Tengo un buen ritmo y veremos para la carrera, la moto va superbien. Así que desde el primer momento saldremos para intentar hacer los máximos puntos posibles y si es posible romper el grupo, aunque es complicado".

Con su compañero Dalla Porta, sexto, a un paso de ser campeón, las órdenes de equipo pueden influir en el desarrollo de la carrera. Ramírez explicaba que "entre nosotros nos tenemos que ayudar: yo a él para intentar que gane el campeonato y él a mí para sumar los máximos puntos posibles. Estoy cuarto y tengo al tercero (Arbolino) cerca, más complicado al segundo (Canet) aunque no imposible. Intentaré ganar la carrera, ya se verá mañana", apuntó.

Lo curioso es que a Ramírez le han llegado antes las victorias que las 'poles'. Así lo explica el conileño: "Soy un tío más de carrera que de cronos, siempre he salido detrás. En Moto3 siempre hay que cuadrarlo todo muy bien, pillar el rebufo... y yo para esas cosas soy malísimo, aparte de que soy un tío grande y pesado para la Moto3 y me cuesta. Ha llegado la primera, espero que no sea la última y a tope mañana".

El viento, protagonista, no impidió la Q2 de Moto3 y Moto2, aunque la sesión en MotoGP se canceló. Ramírez señalaba que el viento "en el FP3 era peligroso. En la Q2 he salido más motivado, no sé si hacía más viento o ha sido el cambio que le hemos hecho a la Honda, pero estas motos pesan sólo 80 kilos y en las tres primeras curvas salías y el viento te levantaba. Era peligroso pero se podía rodar", concluyó.