Marc Márquez arroja la toalla

Resignado y realista. Son dos palabras que podrían definir perfectamente el estado de ánimo de Marc Márquez. El ilderdense, ocho veces campeón del mundo, sólo ha podido ser 15º tras el primer día de entrenamientos libres en el Gran Premio de Francia y parece arrojar la toalla no sólo para este fin de semana –la lluvia que se espera el domingo podría ser una gran aliada– sino para el resto del campeonato: "No estamos para ganar el Mundial".

El español afirmaba este viernes que "antes de empezar la temporada, cuando entrenas, es con la intención de conseguir un título, pero cuando empiezan las carreras los rivales te van poniendo en tu sitio y es ahí cuando tienes que saber entender a qué puedes optar. Lo intenté, tuve la lesión de la vista, luego volví en Austin, y en estas tres carreras, Austin, Portimao y Jerez, he visto que no estamos para luchar por el Mundial". Suena duro viniendo de un piloto acostumbrado a estar en lo más alto del podio.

"Por mucho que quiera, no estamos para luchar por el Mundial hay que entender y marcarse objetivos realistas y no te puedes marcar el objetivo de ganar una carrera cuando te está costando entrar en el 'top diez' ya que sería frustración tras frustración, por eso hay que coger objetivos realistas para tener pequeñas motivaciones, como el cuarto de Jerez, que fue celebrado porque era un objetivo realista y lo pudimos conseguir", explicaba el piloto de Repsol.Y es que confiesa sentirse muy lejos de los mejores: "En Le Mans, y ya lo dije en Jerez, no estamos para hablar de recuperar puntos al líder; estamos para seguir evolucionando y ver si podemos estar lo antes posible hablando de victorias, ritmo e intentando ir un poco más. La moto va mejor este año, pero los otros han dado otro paso y tenemos que seguir mejorando", recalcó. Ante este panorama, añadió que "a ver si podemos aprovechar bien el blando y dar un paso; no estaremos de los cinco primeros, pero de los diez primeros sería un buen resultado".

Honda, en conversaciones con Mir y Rins

El campeón español ha afirmado días atrás que no quiere inmiscuirse en los fichajes del equipo, que ha reconocido estar en conversaciones con Joan Mir y Alex Rins. El de Cervera tiene contrato hasta 2024 y afirma sentirse "muy a gusto" en la compañía del ala dorada. "Siempre me he sentido bien en Honda, cuando ganaba, pero me han hecho sentir muy bien cuando he estado lesionado. Me han respetado muchísimo y, si tuviese que renovar este año, el primero con el que hablaría sería Honda, porque lo que me han respetado durante la lesión es algo que pocas fábricas lo hacen. Volvería a dar prioridad a Honda", aseguró sin dudar.

"Yo estoy tranquilo con ellos y creo que ellos conmigo y ahora estamos trabajando para que lleguen los resultados, ya que el contrato de cuatro años se firmó para ganar cuatro años, no para estar lesionado o estar en dificultades en tantas carreras, así que esperemos que si no es este año, que es difícil, llegue el año que viene", finalizó.