Honda reconoce conversaciones con Mir y Rins

El anuncio de Suzuki de abandonar el Mundial de MotoGP al término de esta temporada ha planteado una situación compleja en el paddock del campeonato, ya que los dos pilotos oficiales del equipo Ecstar, Joan Mir y Álex Rins, se encuentran actualmente sin equipo para el año 2023. Los representantes de ambos pilotos se mueven desde el minuto uno buscando un asiento a sus 'clientes' y han comenzado a llamar a todas las puertas. Y Honda es una de ellas, según ha confirmado el team manager del equipo, Alberto Puig, al medio oficial del campeonato.

"(Los representantes de) Mir y Rins nos contactaron y ya hemos mantenido algunas conversaciones con ellos, porque Honda siempre escucha a los pilotos que preguntan", ha explicado Puig, añadiendo que el escenario tras el anuncio de Suzuki "creo que ha cambiado no sólo para nosotros, sino para todos. Hay dos pilotos más disponibles. Es tan simple como que ahora habrá más pilotos y menos motos".

Alberto Puig afirma que "nuestra política no cambia en absoluto", tras el anuncio de Suzuki. "Ya decidimos hace tiempo, que este año miraríamos y esperaríamos un poco más, ver el mercado, contemplar las posibilidades, mirar jóvenes pilotos, mirar los pilotos que ya tenemos, pero no vamos a tener prisa por decidir. Esto no cambiará nuestro objetivo o nuestro concepto de lo que queremos, ni los tiempos para decidir. Son sólo dos opciones más, pero nuestra manera de afrontar cómo queríamos el año que viene ya estaba planeada antes de que pasara lo de Suzuki. No modifica la estrategia".

Puig lo que no ha hecho es confirmar a Pol Espargaró para 2023.