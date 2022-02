A Honda le salen los tiempos

Los dos pilotos oficiales del box de Honda Repsol, Pol Espargaró y el ocho veces campeón del mundo Marc Márquez, han dominado el último test oficial antes del comienzo del Mundial de MotoGP que arrancará en pocas semanas en el circuito qatarí de Losail. El '44' fue el más rápido en la primera y en la última jornada, mientras que el de Cervera acabó segundo tras Luca Marini en la fecha intermedia; ambos con un gran ritmo de carrera en las tandas largas.

Honda viene de pasar dos años, 2020 y 2021, muy malos en cuanto a resultados y con el rumbo perdido. El único faro de la fábrica nipona era Marc Márquez y sin el concurso del español en 2020 tras su grave caída en Jerez, el equipo que dirige Alberto Puig deambuló sin apenas resultados. 2021 tampoco fue un año fácil pese a las tres victorias de Marc, que no obstante nunca estuvo en la lucha por el título. Ni con Lorenzo ni con Pol Espargaró mejoraron las cosas y mucho peor le fueron al equipo satélite con Nakajima y Álex Márquez.

Ante esta tesitura, Honda se la jugaba en 2022. Marc Márquez ha llegado justo a tiempo para el test después de su episodio de visión doble (diplopía) y algo corto de preparación física. Por eso ha sorprendido en el paddock el buen rendimiento que ha tenido una moto que en teoría es más dócil, nada que ver con el que le va al primer piloto del box. Dicho de otro modo, los rivales están con las orejas tiesas.

Márquez, contento

El octocampeón del mundo estaba más que satisfecho tras los tres días de rodaje en Mandalika. "He tenido un buen ritmo y he pilotado bien y cuando he probado diferentes puestas a punto los tiempos seguían saliendo, he probado diferentes configuraciones aerodinámicas y el tiempo llegaba, he probado diferentes neumáticos y también seguían llegando los tiempos. Cuando tienes esas sensaciones es porque el potencial está ahí. Hay una moto nueva en Honda, con un cambio muy grande, que de entrada para mi pilotaje no me acababa de gustar. Lo que he hecho ha sido traerla a mi terreno, tenerla lista para un ritmo bueno, para sentir el tren delantero y el trasero, y creo que lo hemos conseguido, así que estoy contento de estos tres días en Mandalika", resaltaba el ocho veces campeón mundial.

Espargaró, el más rápido

Pol Espargaró acabó como piloto más rápido en la primera y en la última de las jornadas del test, un resultado que para el pequeño de los hermanos "gusta porque hay pilotos que han intentado hacer un tiempo rápido hasta el final montando neumáticos, lo que es un buen toque de moral antes de comenzar la temporada, pero es evidentemente que tiene una importancia relativa, lo importante empieza en Qatar, pero sí es evidente que la moto funciona y una muestra clara de ello es que estamos en lo más alto de la tabla". Nada que ver con los dos años precedentes.

Sobre su compañero, señaló que "Marc está a un nivel muy alto, no sé si en su mejor nivel, porque eso es algo que sólo sabe él, pero ha rodado rápido, tiene ritmo y a una vuelta fue rápido, es un piloto rápido y hay que tenerlo siempre presente. Ha dado muchas vueltas en unas condiciones muy duras, de mucha temperatura y en un circuito que no es nada fácil, es bastante físico, y parece que físicamente está bastante bien".