Marc Márquez: "La retirada ha estado sobre la mesa"

¿Se planteó la retirada? "No es algo con lo que puedas jugar y decir "sí, vale, ahora lo voy a intentar". O tienes una visión clara o no la tienes, es sí o no. El doctor no me dijo que serían uno, tres o seis meses, no lo sabía. Todo estaba sobre la mesa. La cirugía estaba sobre la mesa, el tiempo estaba sobre la mesa y la posibilidad de no montar en moto. Fue un momento duro porque no sabía mi futuro", concluyó.