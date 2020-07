Jerez y su segundo Gran Premio deben suponer un punto de inflexión para los pilotos de la armada española, que han perdido protagonismo en el arranque y reanudación del Mundial de Moto2 a manos de Nagashima y la squadra azzurra. Con un recién llegado como mejor representante en la clasificación de Moto2 después de dos carreras, las aspiraciones de retener el título en España pasan por reaccionar ya porque en este Mundial de formato reducido no hay mucho más margen de error.

Arón Canet (Inde Aspar Team), primer español en la general, apunta a ser el rookie del año en la categoría y habrá que ver si se conforma con ser el mejor novato o puede aspirar a algo más. Y detrás suya en la tabla están los dos aspirantes al título mundial, los Jordis. Jorge Martín (Red Bull KTM Ajo), después de los problemas que tuvo en Qatar, mostró su solvencia con el tercer puesto el pasado domingo tras marcar la 'pole' y ahora necesita ser regular tanto en la parrilla como en carrera para confirmarse como candidato al título.

El otro Jorge, Navarro (HDR Heidrun Speed Up), no tuvo nada de suerte en el primer asalto en Jerez: tercero en la parrilla, quedó fuera de combate en la primera curva y ahora el piloto valenciano necesita recuperar cuanto antes el terreno perdido para no quedarse sin aspiraciones a las primeras de cambio, porque después de dos carreras le separan nada menos que 35 puntos del primer clasificado.

Y ese líder de Moto2 no es otro que Tetsuta Nagashima (Red Bull KTM Ajo), vencedor en Qatar y segundo el pasado domingo tras Luca Marini. Desde luego, tanto el japonés como el italiano del SKY Racing Team VR46 aparecen como las referencias a seguir este fin de semana en la segunda entrega jerezana de la categoría.

Marcos Ramírez buscará de nuevo en casa inaugurar su casillero de puntos

Con todos los pilotos con margen de mejora al tener los datos y telemetría de la semana anterior, tanto en entrenamientos como en carrera, el conileño Marcos Ramírez, único andaluz en el Mundial, buscará en casa que a la tercera sea la vencida y por fin inaugurar su casillero de puntos en la categoría intermedia, lo que se le negó el pasado fin de semana por culpa de una caída que le relegó a la última posición de la carrera. Ahora, de nuevo en casa, llega la hora de la revancha.