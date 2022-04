Bastianini, con aspectos por mejorar en la Ducati pese al liderato

El italiano Enea Bastianini logró su segunda victoria de la temporada en el GP de Las Américas de MotoGP y recuperó el liderato del Mundial que ya ostentó tras la primera cita celebrada en Qatar.

El piloto del equipo Gresini Ducati volvió a dedicar el triunfo a Fausto Gresini y apuntó que este segundo triunfo es "incluso más importante para mí porque ahora sé que puedo estar constantemente delante".

En cuanto a la carrera señaló: "Nunca es fácil mentalmente, pero en estos momentos comprendo cuándo es el momento de apretar, al principio he tratado de cuidar los neumáticos. Era importante llegar al final todavía con algo de energía y cuando Rins ha empezado a intentar adelantarme he sabido que era el momento de apretar, he pasado a Martín y a Miller y después he cogido esa ventaja que me ha permitido ganar".

De las cualidades de la Ducati, expresó que "soy muy rápido en la entrada en curva, sobre todo en las frenadas más fuertes, aunque respecto al resto de pilotos Ducati pierdo en el centro de la curva, que es donde debo mejorar y aunque tenemos todos estilos diferentes, Jack es el que pilota de manera más parecida a la mía y suelo mirar mucho su telemetría".

Tras las cuatro primeras carreras, el Mundial aterrizará en Europa dentro de dos semanas en el GP de Portugal y una semana más tarde el GP de España en Jerez. Bastianini piensa que "estaremos todos más cerca y deberé ver si soy capaz de repetir pues hemos corrido solo cuatro carreras y el campeonato todavía es muy largo".