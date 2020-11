Salvador Montes de Oca es uno de los muchos afectados que siguen sin recuperar el importe de las entradas del Gran Premio de España de MotoGP que se iba a celebrar el pasado mes de mayo y que se aplazó por la crisis sanitaria del COVID-19. El GP se disputó, aunque a puerta cerrada, el 19 de julio, y Cirjesa activó el período de devolución de las entradas, bien canjeándolas para la carrera de 2021 bien devolviendo lo abonado. Sin embargo, algunas personas que utilizaron alguna plataforma para adquirir los boletos siguen sin tener el importe de los mismos... con la que está cayendo.

"Realicé el 31 de diciembre la compra de cuatro entradas para el Mundial de MotoGP en Jerez que se celebraba el fin de semana del 3 de Mayo de 2020. Adquirí las entradas a través de Tictactickets. El 26 de marzo se canceló la carrera y procedía a dar los primeros pasos para la devolución del dinero. Contacté al día siguiente con esta empresa, que me respondió diciéndome que cuando estuviera confirmada la nueva fecha, recibiría un correo electrónico con la opción de mantener las entradas para la nueva fecha o la devolución".

Tras un par de meses de incertidumbre, Dorna decide finalmente reestructurar el campeonato, pasando el GP de España al 19 de julio, pero sin público debido a las restricciones sanitarias por la pandemia. "El 3 de junio me mandan un correo con un formulario adjunto. En ese formulario dan como fecha tope el 1 de septiembre para elegir entre devolución de entradas o cambio para la carrera de 2021, en el caso de que fuese con público. Relleno dicho formulario, pero nunca recibo una copia de mi solicitud. Les escribo para comentárselo e indican que mi solicitud ha sido grabada pero que no está aún en proceso de devolución. Se trata de un correo genérico donde indican que están en proceso de devolución de las entradas".

"Durante la espera, recibimos un paquete de cuatro camisetas por una promoción al comprar las entradas. Nuevamente les escribimos por el trato de vergüenza que me estaban dando. Tras este correo recibo como respuesta que las camisetas son un regalo pero que el dinero se abonará sí o sí. Ese fue mi último contacto con ellos ya que indiqué que iba a poner demanda en Consumo".

Hace unos días, Salvador recibió la respuesta del órgano intermediador: Tictactickets no se presentó al acto de conciliación. "Es una empresa que no tiene dirección física ni teléfono de contacto, sólo una ubicación en google maps donde supuestamente están sus oficinas. Este lunes, 23 de noviembre, me llegó un burofax de Consumo, donde indican que tienen que archivar la reclamación ya que ellos sólo hacen labores de mediación. Me adjuntan copia de un acta de mediación donde la empresa Tictactikets no se presentó ni responden".

Tras esto, "empiezo a moverme por redes sociales y me encuentro con otros afectados en la misma situación, como Fran Castro. Entre los dos hemos formado un grupo de telegram y estamos buscando más afectados para intentar interponer una demanda conjunta. A unos nos deben más cantidad y a otros menos, pero al final todos estamos siendo engañados".Algunas de las personas con las que ya ha tenido contacto le aseguran que Tictactickets "les han dicho que no devuelve el dinero porque el Circuito no se lo ha devuelto a ellos y puestos en contacto con el Circuito, les dicen que no tienen nada que ver con esta empresa. Nos vemos un poco desprotegidos porque Tictactickets solo tiene contacto vía email y no telefónico y encima no nos contestan".

De este modo, "nuestra prioridad ahora mismo es reunir al máximo número de afectados y que todos podamos recuperar nuestro dinero. Algunos piensan en cambiar las entradas por las de la siguiente carrera, pero eso sería ceder ante una empresa que no ha respetado plazos marcados por la ley para la devolución de entradas de eventos cancelados por el COVID-19 en este 2020".