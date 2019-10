El español Marc Márquez llega al Gran Premio de Malasia con las mismas ganas que en anteriores citas del campeonato del mundo de motociclismo pero afirma que "quedan dos carreras para disfrutar y en la tercera, que será Catar 2020", todos empiezan de cero. "Veremos dónde estamos este fin de semana, pero la mentalidad es intentar ganar. La respuesta nos la darán los rivales, soy consciente de que sobre todo Quartararo y Viñales irán rápido", aseguró el campeón del mundo de MotoGP 2019.

Márquez comentó que para él y para Honda es más importante la triple corona (títulos mundiales de pilotos, fábricas y equipos) que el récord de puntos. "El récord de puntos lo cuentan a 18 carreras ahora, pero no sabía ni quién lo tenía. Para nosotros es más importante y una de las cosas que mejor he hecho este año es que después de ganar el título he seguido con la misma ambición y mentalidad", asegura Marc Márquez.

"Está claro que es difícil, porque aquí las Ducati van bien y es probable que entre las dos sumen más puntos, pero es una forma de hacerle ver a mis jefes y a mí que yo sigo dando el ciento por ciento, incluso habiendo conseguido lo que realmente a mí me importaba, que era el título de pilotos, pero sabiendo que para ellos es importante el de Marcas y Equipos", afirmó el campeón del mundo de MotoGP en lo que pareció un nuevo recado hacia su compañero Jorge Lorenzo, que no ha estado a la altura en toda la temporada.