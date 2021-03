La primera Honda cerró el 'top' 10 justo por detrás de Johann Zarzo (Ducati) y no era otra que la del debutante Pol Espargaró , con un crono de 1:53.899 que lograba en la primera jornada de entrenos celebrada el miércoles. Su adaptación a la RC213V se puede considerar buena teniendo en cuenta que ha contado con pocas sesiones para dominar una máquina que no está entre las más dóciles del campeonato. Nakagami y el probador Stefan Bradl se clasificaron en la 12ª y 13ª plaza respectivamente, mientras que Álex Márquez sólo ha podido ser el 18º en unos entrenamientos en los que se ha ido al suelo cinco veces.

Protagonistas

Jack Miller: "Las sensaciones con el neumático delantero son muy buenas"

"Estoy realmente satisfecho. El equipo ha hecho un gran trabajo durante estos cinco días y ahora me siento listo para afrontar los dos primeros Grandes Premios de este año en este trazado. La simulación de carrera fue bien y hemos sacado conclusiones positivas también con las pruebas hechas con la moto. Mi 'feeling' con el neumático delantero es muy bueno y me permite aprovechar al máximo la pista y además nuestra velocidad no está mal. Estoy realmente motivado y no veo el momento de que llegue el fin de semana de la carrera".

Viñales: "Sabemos cuál es nuestro punto débil"

El español Maverick Viñales, segundo mejor tiempo absoluto, indicó estar "contento de cómo han ido los test. De nivel estamos bien. No estoy a mi máximo, pero tampoco estamos lejos, creo que hemos hecho un gran test y, sobre todo, hemos probado bien las cosas, con tiempo, que es lo interesante y sin perdernos, por eso estoy muy contento de cómo ha ido el test. Sabemos cuál es nuestro punto débil, está clarísimo que lo sabemos, pero también tenemos puntos fuertes a nuestro favor".

Rossi: "Es una pista en la que las Yamaha suelen ir bien"

El italiano Valentino Rossi, a pesar de su rendimiento de entrenamientos reconoció que en carrera puede pasar de todo. "La última vez que corrimos aquí en el 2019 fue una carrera fantástica, la estuve viendo anoche y fue bellísima, del estilo de las carreras de Moto3, con doce o catorce motos en cabeza, y por eso ojalá que ésta sea una carrera así con un grupo grande y estemos delante", asegura el campeón italiano. En cualquier caso, Rossi dijo no estar "convencido de nada", y menos de la adherencia de su moto después de los resultados de entrenamientos, por eso comentó que "sinceramente aquí nunca ha habido un adherencia demasiado buena, pero no está mal, y es una pista en la que la Yamaha suele ir bien, pero habrá que ver luego en Portugal, por ejemplo, que es una pista completamente distinta".

Pol Espargaró: "A todos nos beneficia que Marc vuelva"

El español Pol Espargaró, piloto del equipo Repsol Honda, destacó tras irse al suelo que "yo esperaba una caída apretando, al límite, en una vuelta rápida, buscando los límites de la moto, y aún esa caída no ha llegado. Eso es lo que yo me esperaba que llegara, una caída apretando en una vuelta", recalca Pol. "Nos falta un poco, evidentemente, pero creo que podemos estar preparados para la primera carrera y no sé si para luchar por ganar, pero sí para estar cerca". Y respecto al posible regreso de Marc Márquez, su compañero de equipo afirma que "a todos nos beneficia que vuelva Marc, evidentemente más a Honda, pero todos estaremos de acuerdo, sobre todo la afición, que necesitamos que vuelva cuanto antes para disfrutar de sus carreras".

Álex Márquez: "Hay que caer para aprender"

Explicó que de todas las caídas se aprende "y siempre intentas sacar lo positivo; después de cada caída, he salido a pista y he mejorado mis tiempos y eso es lo positivo, que en ningún momento he perdido la confianza. Lucio Cecchinello me ha dicho que hay que caer para aprender y en el equipo me están apoyando al máximo y eso se agradece", continúa a respecto Márquez. "Parece que algo sí hemos ganado, sobre todo en suavidad del motor, en adherencia, pero de todas formas, los test son muy engañosos porque hoy había mucha adherencia en pista, mucha goma y todo el mundo iba rápido, así que hay que esperar y ver cuando haya goma de los Dunlop de Moto2 en pista qué moto puede sacar más potencial, pero estoy contento con la moto con la que empezaré el año".