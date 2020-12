Carmelo Ezpeleta, consejero delegado de Dorna, ha abierto la posibilidad de que Jerez no tenga que entrar en la rotación prevista, en principio a partir de 2022, entre las cinco citas que el Mundial de MotoGP celebrará en la Península Ibérica: las cuatro de los circuitos españoles más Portimao. Así lo ha comentado en el transcurso de una mesa redonda, con motivo de la asignación de Andalucía como Región Europea 2021, organizada por el diario deportivo AS en compañía de Juan Marín, vicepresidente de la Junta de Andalucía, y Álex Crivillé, campeón del mundo de 500 en 1999 y cuatro veces ganador en el trazado andaluz.

Y es que la pandemia mundial del COVID-19 también puede influir en el devenir del campeonato en los próximos años, por lo que la opción inicial de que todos los circuitos españoles roten a partir de 2022 podría quedar en suspenso o matizado. "No es seguro que haya que rotar" ha explicado el CEO de Dorna. "Hay un acuerdo con los constructores, que ya está firmado, que del 22 al 26 no podremos hacer más de 22 grandes premios por temporada. Lo que se firma con los cinco circuitos de la Península Ibérica es que, como mínimo, harán tres grandes premios en cinco años. Y eso no quiere decir que tengan que tener tres, porque pueden tener cuatro o también cinco. Dependerá de lo que ocurra y de quiénes sean. Evidentemente, y eso lo hemos hablado con la Junta de Andalucía, si el primer año que se rotara fuera el 22, Jerez tendría gran premio ese año. Si el primer año que se rota es el 23, Jerez también tendrá gran premio ese año".

En este mismo sentido, Juan Marín apuntaba en alusión a 2021 que "ahora estamos ilusionados con la fecha del 2 de mayo en el horizonte y con que pueda volver el público a Jerez. Ojalá sea así. Nosotros estamos a disposición de Dorna para intentar que Jerez siga siendo protagonista del Mundial de motociclismo, pero entendemos las decisiones de ámbito empresarial. Lo que se decida, lo respetaremos y lo apoyaremos. Lo único que puedo pedir es que nos dejen sin rotar si se puede, pero entiendo las decisiones de una organización tan brutal y bestial como es ésta, con muchos patrocinadores y muchos países queriendo organizar grandes premios. Nosotros estaremos siempre disponibles para hacerlo en las mejores condiciones posibles".

De momento, Jerez tiene firmado con Dorna hasta el próximo Gran Premio de España en 2021 y Ayuntamiento, Junta de Andalucía y la organizadora del Mundial tienen que sentarse para sellar el nuevo acuerdo. Hay que recordar que Valencia fue la primera en apuntalar el GP de la Comunidad Valenciana firmando cinco años -hasta 2026-, asegurándose un mínimo de tres carreras en esos cinco años y siendo final de Mundial.