La Generalitat y Dorna, la empresa organizadora del Mundial de MotoGP, han cerrado un acuerdo de renovación del contrato que les une desde 1999 por el que entre 2022 y 2026 se celebrarán al menos tres Grandes Premios en el circuito Ricardo Tormo de Cheste. De este modo, el Gran Premio de Valencia seguirá disputándose de forma fija en 2020, 2021 y 2022; de 2023 hasta 2026, Cheste acogerá dos carreras.

Según explicaron el consejero de Dorna, Carmelo Ezpeleta, y el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, haber sido el primero de los cuatro circuitos españoles en firmar esta renovación ha permitido al Gran Premio de la Comunitat Valenciana conseguir las mejores condiciones.

"Como el de Cheste ha sido el primer Gran Premio en llegar a un acuerdo, no rotará en el primer año en el que haya rotación y mantendrá el derecho a ser el que clausura el calendario", señaló el directivo de Dorna.

Ezpeleta añadió que en consideración por haber sido el primero en entender esta nueva situación, en el caso de que alguno de los nuevos circuitos no llegue a tiempo o directamente no acoja la competición, "Valencia no rotará".

"Me gustaría que fueran cinco ediciones, pero no puedo ofrecer más que tres por las obligaciones que tenemos. Tenemos 24 contratos y si quitamos dos, tendremos veintidós, que es el máximo al que podemos llegar", señaló.

"Agradecemos la compresión que ha tenido la Generalitat. Esperemos que la rotación se produzca en las mejores condiciones", apuntó Ezpeleta, quien señaló que la idea es cerrar acuerdos similares con los otros tres circuitos españoles como ya han hecho con el de Portugal y que roten los cinco circuitos ibéricos.

Puig admitió que les gustaría que Cheste siguiera cerrando cada año el Mundial pero que "lo más importante es que el campeonato vaya bien" y añadió que los que lo gestionan "saben cómo hacerlo mas potente y duradero. Hemos dado todas las facilidades para esta consolidación, son condiciones muy favorables", remarcó el presidente.

"A pesar de las dificultades, siempre hemos pensado que era algo que había que mantener y potenciar. Siempre dijimos que era fundamental para nosotros, por el empleo, por lo que representa para el desarrollo turístico y por los aficionados a la moto en la Comunitat Valenciana", explicó.

El conseller de Deportes, Vicent Marzá, explicó que al tratarse de una prórroga del contrato que ahora está en vigor "se mantienen las condiciones" del canon que paga la Generalitat.