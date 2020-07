A una semana de que se reanude el Mundial de MotoGP con el primero de los dos Grandes Premios consecutivos en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto, Carmelo Ezpeleta, máximo responsable de Dorna, la empresa organizadora del Mundial, repasa la actualidad del campeonato en Diario de Jerez.

–¿Llegó a pensar que no habría carreras en 2020?

–Un día solo. No es que lo llegara a pensar sino que tuve que considerarlo, pero pensé que seguro que como quedaba mucho tiempo, alguna forma de salida tendríamos. Pero considerarlo sí que teníamos que pensarlo porque es lo primero que hay que pensar cuando haces algo, hay que prever que las cosas te salgan mal y no puedas hacerlas. Pero eso duró muy poco, fueron las consideraciones iniciales que hicimos y luego ya nos pusimos a trabajar en los diferentes escenarios que se presentaban.

–¿Cuál ha sido la mayor complicación que ha tenido Dorna desde Qatar?

–No ha sido una complicación sola, han sido muchas. Ha sido, es una situación muy extraña y había que adaptar muchas cosas. La mayor complicación ha sido adaptar todas las cosas a esta nueva situación.

–¿Ha descubierto en todo este tiempo nuevos amigos o nuevos enemigos?

–No, ni nuevos amigos ni nuevos enemigos. Hemos trabajado todos bastante conjuntamente y sí he descubierto en este tiempo gente que no conocía y que ha colaborado mucho con nosotros.

–Para Dorna también habrá sido un desafío capear el temporal y la crisis económica derivada del coronavirus y la interrupción de la competición...

–Hemos tenido un plan que hemos cumplido y lo hemos realizado internamente. Hemos tenido un ERTE en la compañía, somos 400, y lo hemos ido recuperando a medida que han ido volviendo las actividades, porque aunque los Grandes Premios se reanuden no todas las actividades que nosotros hacemos se van a reanudar, por ejemplo lo que tiene que ver con el público o los invitados eso no se reanuda todavía. Sí hemos tenido facilidades para trabajar y para seguir adelante, esas todas.

–Con medidas como la congelación del reglamento se intenta reducir costes para que los equipos soporten mejor la crisis pero ¿Cree que la crisis económica afectará al Mundial de MotoGP en 2021?

–Espero que no pero sería un idiota si pensara que no va a repercutir. Claro que va a repercutir y en eso estamos, por eso se hizo lo de congelar los materiales para que así el gasto se pueda dividir en dos temporadas. Pero claro que va a repercutir.

–Este Mundial 2020 va a tener menos carreras pero más concentradas en el tiempo. ¿Hay previsiones de que se mantenga la audiencia de MotoGP?

–No tenemos ni idea y tampoco es nuestro trabajo. Ahora salimos con mucho esfuerzo a hacer unas carreras, las televisiones lo han entendido y al final ya veremos. Por un lado es verdad que hay mucha concentración tanto de Fórmula 1 como nosotros en estos meses pero también es verdad que los aficionados han estado mucho tiempo sin carreras y eso hará que tengan mucho interés. Pero no te mueves por ahí, nuestra misión, con todo el trabajo que tenemos ahora, no va por ahí aunque esperemos que la audiencia sea la máxima posible porque sea interesante para los aficionados.

–Llega el Gran Premio en Jerez. ¿Hasta qué punto estará controlado el coronavirus?

–Lo mismo que me dicen los gobiernos. Yo me encargo, con el protocolo que hemos hecho con este gobierno y con los gobiernos de donde vamos, es que nuestra célula esté bien y a salvo con unas medidas que permitan que nosotros estemos en esa tesitura de poder celebrar las carreras.

"No es que llegara a pensar que no habría carreras en 2020 pero tuve que considerarlo, aunque duró muy poco"

–¿Sanidad aprobó el protocolo que Dorna presentó para Jerez o hubo alguna exigencia más?

–El que presentamos se hizo en la época más dura de la pandemia. Fue presentado al Consejo Superior de Deportes, que es quien tenía la autoridad de todo lo sanitario. Después se ha recuperado la gestión por parte de las autonomías y obviamente el protocolo que vale para todo el mundo vale para Jerez.

–¿El acuerdo con Jerez es que el Ayuntamiento no paga canon pero se hace cargo de la organización y la Junta de Andalucía corre con su parte?

–La Junta tiene un acuerdo con nosotros publicitario de potenciar la marca Andalucía y sigue corriendo con su cargo y el Ayuntamiento no paga ningún fee como ningún circuito de los de este año de Europa paga ningún coste; si hubiera carreras fuera de Europa esa sí serían con canon. Todos los circuitos que están sin espectadores no pagan fee.

–Dos Grandes Premios en Jerez para reabrir el Mundial. ¿Lo tuvo claro desde el principio?

–Sí, sin duda.

–La primera carrera del campeonato después del parón es un caramelo para cualquier circuito. ¿Ha tenido Jerez competencia en este sentido?

–Nosotros planteamos el calendario como es. Como Jerez era el primero lo aceptó bien y se aceptó bien, la temperatura en Jerez es mejor ahora que en agosto. No hemos planteado a ver a quién le gusta más o a quién no le gusta, hicimos un calendario y preguntamos a los que tenían que hacer las carreras.

"El calor puede afectar en Jerez tanto como e igual que molesta en Malasia o en Tailandia, no más"

–¿Y cree que el calor puede afectar tanto en julio en Jerez?

–Tanto como e igual que molesta en Malasia o en Tailandia, no más.

–Jerez tiene contrato con el Mundial hasta 2021. ¿Se ha hablado ya de renovación o todo ha quedado aparcado con el asunto del coronavirus?

–No, no hemos hablado pero yo he dicho siempre tanto en conversaciones con el vicepresidente de la Junta como con la alcaldesa que eso no tiene dudas. Jerez estará el año que viene si todo está normal en 2021, si las carreras se pueden hacer normalmente y no hay problema. Y desde luego, en todo este tiempo hablaremos de la renovación a partir del 2022.

–España va a ser el país que asegure y garantice el mayor número de carreras del Mundial 2020. ¿Esto va a influir en el sistema de rotaciones previsto para 2022?

–No lo hemos estudiado y yo creo que la postura de España ha sido lo que ha sido siempre y por eso hay cuatro Grandes Premios en España y en otros países, en el que más hay dos. Todos los promotores españoles han estado a nuestra disposición y lo otro es un tema que se hablará cuando toque porque insisto, el panorama después de coronavirus puede cambiar muchas cosas. Pero no estamos ahora en ese tema.

–Se estudió la posibilidad de que hubiera público en los Grandes Premios de Jerez pero al final se desestimó la opción. ¿Cuáles fueron los factores que se manejaron?

–La alcaldesa lo dijo como una posibilidad. Quedamos en que haríamos una reunión las tres partes implicadas y la propia alcaldesa y nosotros vimos que era muy complicado y que no valía la pena correr ese riesgo. Si estamos 1.400 y somos los que somos en el paddock y vamos del hotel al circuito y del circuito al hotel, con test antes y después de entrar y todo lo demás, que tengas cerca de ellos un mínimo de 10.000 personas moviéndose por Andalucía y por Jerez desde el miércoles anterior al primer Gran Premio y hasta el domingo después del segundo, eso es poner muchos números en que pueda haber fiestas y todo lo demás y que haya riesgo. Fue obvio, ni a la Junta ni al Ayuntamiento de Jerez ni a nosotros nos parecía adecuado. Fue un estudio, porque tenemos obligación de estudiar todo, pero no nos duró ni un momento, no hubo ni una discusión, se consideró que no y ya está.

"Espero que no pero sería un idiota si pensara que la crisis económica por el coronavirus no va a repercutir en 2022"

–A falta de carreras, los movimientos de pilotos de un equipo a otro y los rumores de fichajes han contribuido a mantener la expectación. ¿Cómo ha visto todo este movimiento?

–Yo comprendo que es muy soso lo que digo pero yo nunca comento la actualidad deportiva, nunca en mi vida lo he hecho.

–¿Ni la posible vuelta de Jorge Lorenzo o si Valentino Rossi va a seguir siendo competitivo en otro equipo?

–Rossi va a seguir siendo competitivo porque si sigue es porque él cree que va a ser competitivo y lo de Lorenzo forma parte de la pregunta anterior: es un grandísimo piloto y es libre para hacer lo que él quiera cuando quiera.

–¿Para el campeonato es bueno que Marc Márquez gane tanto?

–Nunca nos hemos planteado eso: los campeonatos del mundo, los campeonatos que valen la pena, los gana siempre el mejor con mucha competencia. Ningún campeonato se lo han regalado a Márquez, los gana con esfuerzo y con la oposición de todos los demás. Esa es la lectura que nosotros hacemos, lo contrario sería intentar modificar el deporte. Siempre que sea deporte nos parece bien que se desarrolle en sus cánones, con competencia, y luego el que es mejor, es mejor durante un tiempo. Ahora Márquez gana pero también ha perdido carreras y podía haber perdido campeonatos, eso tampoco lo vamos a discutir nunca.

–¿Cree que este Mundial 2020 va a estar más igualado porque con menos carreras hay menos margen de error?

–Lo veo más igualado porque en el último test que tuvimos en Qatar había 16 pilotos en menos de un segundo en la clase MotoGP y las dos carreras que hicimos de Moto3 y Moto2 en Qatar fueron supercompetitivas, por eso yo creo que serán campeonatos competidos. Evidentemente te planteas de una diferente manera si el campeonato es más o menos largo, ahora de momento consta de 13 carreras y a finales de este mes sabremos si hacemos alguna más o no para que la gente se pueda programar.