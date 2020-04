Pese a abrir esa pequeña puerta, Dani recordó experiencias que ha presenciado con otros 'wild cards' y que hacen que no vea tan clara dicha opción: " Yo he visto a Honda en algún GP hacerle probar a Bradl piezas o neumáticos. Lo que sirve es estar en los tiempos buenos . Si bajas un segundo, la moto va tan diferente que es muy distinto hasta lo que dices luego en el box. El test va muy bien porque llegas a una conclusión al final del día. Te da la pauta para seguir evolucionando". "En un Gran Premio es distinto. Si no estás en las condiciones de los demás, no sacas mucha información", apuntilló al respecto.

El tricampeón mundial ahondó en ese punto de partida, defendiendo que " la moto necesita que se trabaje en ella ". "De momento, estamos probando piezas", recordó, pese a que posteriormente matizaría su discurso para abrir la puerta a otras posibilidades en función de lo que pueda indicarse desde la fábrica austríaca de Mattighofen. "No lo sé. En principio, ahora mismo, digo que no. No porque no haya carreras, sino porque no es lo que va con el proyecto. Si se considera en un momento que es beneficioso para el proyecto, se hablará ", comentó finalmente Pedrosa al volver a ser preguntado por Ernest Riveras sobre la posibilidad de volver a competir la próxima temporada del Campeonato del Mundo.

Al margen de dejar muchas frases destacadas durante el análisis de aquella recordada carrera en el trazado andaluz, Pedrosa valoró las posibilidades de volver a competir en la categoría reina como ya lo ha anunciado Jorge Lorenzo, actual probador de Yamaha. En este sentido, para Dani se trata de casos distintos. "La situación es muy diferente. No sé sus motivos, si es una cosa personal o probar cosas. O las dos. Es diferente si sólo te tienes que aprender el circuito porque la moto ya esté hecha. Para el campeonato y la afición es bonito verle correr. A mí, de momento, no", comentó inicialmente.

Apuntes

Última victoria en Jerez en el GP de 2017

Dani Pedrosa eligió la carrera de MotoGP de 2017 celebrada en el Circuito de Jerez para comentarla en DAZN. Fue la última victoria del tres veces campeón del mundo en el trazado jerezano, con el que tiene una relación especial. Leyenda de MotoGP, Jerez le tributó con la curva número 6 en el pasado Gran Premio de España. Así recordó aquel triunfo en la 'Catedral moderna del motociclismo?. "Fue una victoria importante para mí porque venía de recuperarme de la clavícula a finales del 2016. Empezaba el año, era la cuarta carrera y ya habían ganado algunos de mis rivales para el campeonato, así que me tocaba intentar ganar y era un buen circuito, me gustaba y la carrera fue muy disputada con Marc”.

Cómo influyó su peso al dar el salto en la máxima categoría

“De mí y el peso siempre se ha hablado mucho, más de la ventaja que de la desventaja que he tenido. Al final la 800cc era muy igual, quizá era un poco menos pesada en las frenadas, pero al final era la misma moto. Solo que con una tenías que llevar cambios más cortos para subir más de vueltas y cambiar más de marcha, y con la otra vas con un poco más de par”.

El secreto de Marc para ser el número uno

“Marc tiene un punto que le hace campeón sobre los demás. No es que sea regular, es que él es bueno en todas las condiciones, ya sea una carrera improvisada de 'flag to flag', una carrera acortada a diez vueltas, una carrera de lluvia en el último momento y no ha habido entrenamientos, si hace frío, si hace calor… Marc es fuerte en todas esas circunstancias. Si no gana la carrera, hará segundo o tercero, a lo peor hará cuarto o se caerá, pero no hará un séptimo, octavo o décimo”.

Qué se siente en los últimos giros sabiendo que va a ganar la carrera

“Este es el mejor momento quizá de la carrera, cuando ya sabes que vas a llegar y que no tienes esa presión. Puedes disfrutar. Al final la carrera no es solo la carrera, es todo el fin de semana, desde casi casi el lunes que entra la semana y ya estas pensando en este momento, por eso esta es una sensación inigualable. No he encontrado nada en la vida que me dé lo mismo que te da este momento”.