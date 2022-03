Verstappen y Hamilton, cara a cara con Ferrari a la expectativa

Se habla mucho de ' El Plan ' y aún no está del todo claro en qué consiste -aparte de ser una inesperada, sorprendente y muy exitosa campaña de mercadotecnia -, aunque en términos deportivos parece que la escudería gala buscará, de momento, podios, sin renunciar a victorias. Una cosa es, sin duda, significativa: Alonso da la impresión de estar contento.

Ferrari , la escudería más laureada de la historia, pero que no gana el Mundial desde 2007 -gracias al recién retirado finlandés Kimi Raikkonen- parece acercarse al lugar que quiere y estará al quite. Así se desprende de unos test en los que la 'Scuderia' parece haber dado un importante salto cualitativo y que pusieron de moda el anglicismo 'porpoising', que refiere al bote de los monoplazas cuando alcanzan grandes velocidades y que fue uno de los principales problemas que tuvieron que resolver todos durante la pretemporada. El monegasco Charles Leclerc encabezó una vez la tabla de tiempos , fue dos veces segundo y otra más, tercero; mientras que Sainz fue primero, segundo y tercero en tres de las seis jornadas de probaturas.

El excéntrico y espectacular campeón de Stevenage -que este año estrena compañero, su compatriota George Russell- se lamentó, después de las pruebas de la semana pasada, por no tener aún el coche que desea . Y apuntó que sus problemas "no se resolverán en una semana". Pero nadie duda de que Mercedes estará , de nuevo, en la lucha.

Visto lo visto en los test de pretemporada , en Montmeló (Barcelona) y en Sakhir, el circuito de las afueras de Manama que albergará la primera prueba del campeonato, Newey no debe de andar muy alejado de haber dado de nuevo con la tecla.

Red Bull no se conforma con haber destronado a Hamilton. Con el cambio de reglamento, aspira a abrir una nueva era gloriosa , similar a la que encabezó el alemán Sebastian Vettel (ahora en Aston Martin) y en la que, gracias a la genial aportación del inglés Adrian Newey -el gurú de la aerodinámica-, encadenó cuatro 'dobletes' (mundiales de pilotos y constructores) entre 2010 y 2013.

Verstappen , que 'aparca' el 33 y defenderá corona con el número 1 -el que hasta hace nueve años acreditaba al campeón del mundo-, ganó hace poco más de tres meses el Mundial más apretado de los últimos años , destronando a Hamilton. Un certamen que no se resolvió hasta la última vuelta de la última carrera, en Abu Dabi, a la que ambos contendientes llegaron empatados a puntos y que concluyó con una gran polémica.

Hülkenberg sustituye a Vettel, positivo en covid, para el GP de Baréin

El piloto alemán Nico Hülkenberg sustituirá a su compatriota Sebastian Vettel in el GP de Baréin, que inaugura este fin de semana el Mundial de Fórmula Uno, tras dar positivo en covid el excampeón mundial, según anunció la escudería. "Sebastian Vettel ha dado positivo por covid-19 y no participará en el GP de Baréin. Será sustituido por Nico Hülkenberg, piloto reserva del equipo Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team, que estará en el coche desde los primeros entrenamientos libres", explica. Hülkenberg formará con el canadiense Lance Stroll la pareja de pilotos de Aston Martin en Baréin.