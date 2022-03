Todas las claves del Mundial de Fórmula 1

Con el Gran Premio de Baréin arranca este fin de semana el campeonato del mundo de Fórmula 1, con el neerlandés Max Verstappen como máximo favorito a revalidar el título conquistado en 2021 frente a un Lewis Hamilton que tratará de lograr su octavo Mundial.

Un campeonato que viene cargado de novedades después de un año 2021 en el que estaba previsto introducir cambios técnicos y también de reducción de costes que la pandemia paró. Entra de este modo en vigor un nuevo reglamento con el que se intenta buscar una mayor competitividad y también un coche mucho mas simplificado.

Los mayores cambios del reglamento

La pandemia obligó a la Fórmula 1 a dejar pasar un año para introducir el nuevo reglamento. Una de las grandes novedades es el límite presupuestario, que ahora es de 140 millones de dólares por equipo. El objetivo principal está más que claro: que las carreras sean más interesantes.

En cuanto a la aerodinámica, con los nuevos coches se ha conseguido que sean menos sensibles a las turbulencias generadas por el monoplaza que va por delante. Para ello, es necesario reducir la dependencia aerodinámica que los alerones pueden generar, vuelve el efecto suelo y en Baréin se pudo comprobar cómo la mayoría de coches 'botaban' sobre el asfalto, lo que se llama en el argot efecto 'porpoising', a altas velocidades.

Los neumáticos es otro de los elementos que ha cambiado de cara a 2022. Las nuevas ruedas han pasado de 13 a 18 pulgadas, algo que cambia las suspensiones, el peso total del monoplaza e incluso la visibilidad del piloto, que se ve reducida. Pirelli ha trabajado para que los nuevos neumáticos soporten mayores temperaturas y que alcancen con mayor facilidad la temperatura óptima.

También cambia la regla que se relaciona con las mantas para llantas que los equipos usan para calentar las llantas cuando están en el garaje. Anteriormente, los neumáticos delanteros podían calentarse a 100 grados centígrados, pero eso baja a 70 °C a partir de 2022, mientras que los traseros estaban a 80 °C, pero ahora también bajan a 70 °C.

El resultado es un neumático más frío al salir de los boxes y se necesita un enfoque diferente por parte de los pilotos en sus vueltas de salida, así como un nuevo enfoque de Pirelli para los compuestos de los neumáticos. Esto es parte del programa de sostenibilidad en curso de F1, con menos calefacción significa una menor huella de carbono.

Unidades de potencia

Una de las mayores novedades está relacionada con los motores. La unidad de potencia sigue el mismo esquema que en 2021, pero se han restringido materiales para favorecer la competitividad. uno de los aspectos más destacables es que, a partir del 28 de febrero, entra el periodo de congelación de las unidades de potencia hasta 2025. A partir de esa fecha, la FIA solo permite modificaciones en reducciones de costes y una posible mejora de la fiabilidad del motor.

Otro cambio, menos significativo, es que la Fórmula 1 ha cambiado el fin de semana de Gran Premio. A partir de esta temporada, los entrenamientos libres se disputarán íntegramente durante los viernes, desapareciendo el de los jueves.

Los equipos también tienen la obligación de utilizar a un piloto novato en la FP1 al menos en dos ocasiones. Eso significa que cada equipo debe usar un piloto que haya comenzado no más de dos Grandes Premios y pueden usar el mismo piloto dos veces o dos pilotos diferentes para una sesión cada uno.

Miami, principal novedad del calendario

Miami acogerá, por primera vez, un Gran Premio de la Fórmula 1 en la temporada 2022. El trazado cuenta con 19 curvas y está fechado para que se dispute desde el 6 al 8 de mayo.

Además del GP de Miami, otros circuitos clásicos vuelven al calendario tras estar dos temporadas fuera a causa de la pandemia. Estos son los casos de Australia, Canadá, Singapur y Japón. Estos GP llevan sin disputarse desde la temporada 2019.

Y el GP que se ha caído del calendario es el de Rusia, previsto para el mes de septiembre, por la invasión de Putin en Ucrania que está dejando miles de muertos y ha provocado un éxodo masivo de la población ucraniana. Varios pilotos dieron la voz de alarma, entre ellos Vettel, diciendo que no irían a correr a Rusia y a la F1 no le quedó otra que suspender la carrera. De momento, los organizadores no han anunciado el circuito que sustituirá a Moscú.

Novedades en la parrilla de pilotos

Los vigente campeones del mundial de constructores, Mercedes, han tenido un gran cambio en su plantilla. Valtteri Bottas abandona la escudería alemana para fichar por Alfa Romeo y, en su lugar, llega un George Russell con ganas de comerse el mundo. La pregunta que se hace ahora todo seguidores de F1 es si Mercedes permitirá que el descomunal talento del británica pueda llegar a hacer sombra a Lewis Hamilton.

En Red Bull, McLaren, Alpine, Aston Martin, Ferrari y Alpha Tauri la cosa sigue igual. No ha habido ningún cambio en estos equipos. Lando Norris ha firmado un contrato de renovación con los chicos de McLaren hasta 2025. Esteban Ocon también renovó con Alpine.

Dejando atrás la zona media, Alfa Romeo ha sido el equipo que más ha cambiado de toda la parrilla. Kimi Raikkonen y Antonio Giovinazzi abandonan la escudería suiza. En su lugar llega el veterano Valtteri Bottas y Guanyu Zhou, un novato procedente de las categorías inferiores de Alpine.

En Williams, la baja de Russell se ha cubierto con la llegada de un viejo conocido en Red Bull: Alex Albon. El piloto tailandés vuelve a tener un asiento en la parrilla tras un año sabático siendo reserva de Red Bull Por otra parte, Haas mantiene el bloque de 2021 con Nikita Mazepin y Mick Schumacher.

Las fechas de todos los GP de la temporada 2022

Estas son las 23 carreras de las que consta el Mundial de F1 de 2022: