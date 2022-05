Pecco Bagnaia: “La victoria ha sido fantástica”

Pecco Bagnaia respira aliviado…y Ducati también. El piloto italiano ha conseguido en Jerez su primera victoria de la temporada y la primera de la discutida Desmosedici GP22. Una victoria que, según el de Ducati, “sabe muy bien también, porque ha llegado después de un periodo difícil”.

“No hemos dejado de trabajar nunca, desde el comienzo de la temporada, y por fin después de tanto trabajo arduo en casa y aquí empezamos a demostrar el potencial que nosotros ya sabíamos que estaba ahí en esta moto”, destaca Pecco, quien añade que “es un día fantástico y la victoria ha sido fantástica”.

“Ha sido una de mis mejores salidas con esta moto”, reconoce a la hora de analizar la carrera de este domingo. “Lo hemos cuadrado todo muy bien. Me he cerrado en la curva 2 porque sabía que me pisaba los talones Quartararo, y tenía también miedo de la salida de la curva 12 porque sabía que el año pasado él ahí era rapidísimo, así que he procurado cerrar la puerta”, añade.

Victoria y dolor

En cuanto a los dolores que lleva sufriendo en el hombro durante todo el fin de semana, el italiano reconoce que “en la última parte de la carrera sí que me ha costado un poco más, porque todas las frenadas fuertes son a derechas, salvo en la última curva, y en la 6 era muy difícil parar la moto porque parecía como si alguien me estuviese presionando en el hombro, y era muy doloroso. Después de la carrera siento más dolor, pero está bien que sea ahora”.

Aún así, Bagnaia asegura que “me he centrado en pilotar de la manera perfecta. Cuando estás en una situación así no tienes tiempo de pensar en que te duele el hombro o en un problema que tengas. Así que me he concentrado en ser el mejor en la pista, en ser el más rápido”.

En cuanto a la pelea por el título -ahora mismo es quinto a 33 puntos de Quartararo-, el de Ducati prefiere ir poco a poco: “Tengo todavía que recuperar pero espero ser capaz de luchar contra estos dos pilotos que ahora mismo están por delante en el campeonato”.