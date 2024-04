Pedrosa: “Si esta fuera mi última carrera, estoy contento porque ha sido en Jerez”

Dani Pedrosa afrontaba su Gran Premio 299 y lo hacía en Jerez. Tras un sábado con podio incluido, el probador de KTM no tuvo suerte en la carrera larga de este domingo. El español, que opositaba al Top 10 con la KTM, acabó yéndose al suelo en la primera parte de la carrera, en la vuelta 4. Tras ello, no pudo volver a pista.

"No sé por qué me caí. He trazado como siempre y no he entrado mucho más rápido de lo normal, he entrado bien. Estaba intentando coger tacto en esas primeras vueltas, pero debe haber sido por las humedades por las que hemos visto tantas caídas en las tres categorías, creo que en esa vuelta por lo que sea he pasado por el sitio crítico y un poco más inclinado de la cuenta, y me he caído, pero no estaba apretando. No he podido terminar la carrera, pero hay que coger lo aprendido de la moto este fin de semana. Tenemos bastante información de cómo funciona esta moto y cuáles son las ideas que tenemos para los próximos test”, explicaba Pedrosa.

"Mi objetivo era el top ten, y cuando me caí iba el undécimo creo. Estoy bien. He tenido un fuerte golpe en los dos codos, porque el arrastrón ha sido importante y tengo alguna 'rascada'. Pero nada importante, nada de huesos. A intentar controlar la inflamación en los próximos días y ya está", comentó posteriormente sobre su estado físico,

En cuanto a la lucha que se libró entre Bagnaia y Márquez, Dani comenta que “me estaban curando cuando se han jugado la victoria Pecco y Marc. Al menos me he entretenido. Ha sido interesante ver cómo reaccionaban Marc y Pecco tras la caída de Jorge Martín. Pecco ha dejado clavado a Marc con esa vuelta rápida".

Ya para finalizar, y cuestionado sobre si querría volver a correr Pedrosa solo quiso añadir lo siguiente: “Estoy muy contento y si esta fuera mi última carrera, estoy contento porque ha sido aquí en Jerez”.