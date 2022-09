Quartararo emula al llanero solitario

Describiendo gestas dignas de elogio, resulta ya empalagoso el uso abusivo o reiterativo de una palabra tan bella como la 'épica', sin hacer el mínimo esfuerzo de recurrir a los variados y oportunos sinónimos que hay al alcance en nuestra genuina lengua. Pero puestos a agotarla, el francés Fabio Quartararo haría bien en utilizar sin rubor ese socorrido término épico para describirse a sí mismo, porque en honor a la verdad, tiene mucho mérito el segundo título consecutivo que sin apoyo de compañeros el piloto galo va camino de conquistar en este Mundial de Motociclismo. No en vano, a sus solo 23 años de edad, este joven deportista nacido en Niza pero curtido en España lidera con estoicismo la categoría reina de MotoGP, frente a una aguerrida legión de pilotos Ducati comandada por Pecco Bagnaia, al que sigue muy de cerca Aleix Espargaró y su Aprilia, empeñados ambos en evitar que el de Yamaha reedite su coronación.

Tirando de similitudes y en pos de esa épica, el perseverante Fabio está emulando en pleno 2022 al legendario llanero solitario que interpretaba Clayton Moore con aquel inconfundible antifaz y su fiel caballo Silver. En el mundo de la competición, suele aludirse a ese personaje de ficción del 'Far West' para describir a quien se escapa en una carrera y ya no le ven el 'pelo' hasta que cruza victorioso la meta. Pero en realidad, el protagonista de esa famosa serie televisiva americana que data de 1933, e inspirada en 'El Zorro' y 'Robin Hood', es el único superviviente de un grupo de seis 'rangers' de Texas que galopa a su aire persiguiendo a una banda de forajidos para hacer justicia. Con las lógicas divergencias, Quartararo hace lo propio que el héroe del celuloide, pues también está obligado a la autosuficiencia para revalidar el título de MotoGP, ya que a diferencia de sus rivales más directos, no cuenta con ayuda de compañeros de equipo o fabricante, siendo el único integrante de Yamaha que saca partido a su mecánica. Sin duda, una auténtica odisea de película, pero real como la vida misma, en la que este larguirucho jinete francés cabalga en solitario hacia el triunfo final con su caballo de metal luciendo un diapasón de plata y asegurando que "ser la referencia me carga de energía, no me supone ninguna presión".

El pasado año, en el que logró su primer título mundial, Fabio Quartararo ya lideraba también el Campeonato tras 14 carreras, pero su ventaja con Bagnaia era de 48 puntos. Había ganado cuatro grandes premios, acumulando 9 podios de 19 totales, dos más de los que lleva este año. Se proclamó campeón a falta de dos carreras en el Gran Premio de la Emilia Romana celebrado en Misano, dado que por la pandemia hubo circuitos que repitieron. En este 2022, después de 14 pruebas disputadas de un total de 20, Fabio ha logrado tres victorias, cuatro segundos puestos, siete podios totales, una sola pole y cuatro vueltas rápidas, que le permiten ir al frente de la clasificación provisional. Con una encomiable capacidad estratégica basada en la regularidad, el resto de actuaciones del joven piloto galo le han situado siempre entre los nueve primeros, excusando un único cero por la caída que sufrió en Holanda. De este modo, a 6 carreras para el final del Mundial, Fabio llega a Aragón con 30 puntos de ventaja sobre Bagnaia (Ducati) y 33 respecto de Espargaró (Aprilia). Estos dos pilotos, especialmente el primero que ha ganado las cuatro últimas carreras, cuentan con compañeros de marca dispuestos a ayudarles para frenar al astuto y perseverante líder del Campeonato. Tan asfixiante es ese acoso, que a Quartararo no le dolían prendas al afirmar hace unas semanas: "Ojalá Márquez vuelva y arruine los planes de Ducati”. Para sorpresa general, finalmente ha colmado sus plegarias, ya que el ocho veces campeón mundial regresa a la competición este fin de semana en el circuito turolense de Motorland. Otra cosa será que Marc pueda echarle una mano, pues amén de que las Honda tampoco están para tirar cohetes, los planes iniciales del genio español se centran en continuar recuperándose físicamente, tras haber estado 110 días ausente de la competición por una cuarta operación en su maltrecho hombro derecho. Aún así, quienes no vayan a verlos en directo a Aragón, deben permanecer atentos a la pantalla, porque no hay guión escrito.

Curiosamente, Fabio Quartararo, conocido popularmente como 'El Diablo' por usar a los siete años un casco réplica del de Roberto Locatelli con un demonio detrás, ha declarado en modo irónico que "si por mí fuera, anularía la carrera en este circuito que se me atraganta". Su queja tiene como razonable justificación no solo las estadísticas, con un octavo mejor puesto el año pasado de las siete veces que ha competido en esta pista de Alcañiz desde que llegó al Mundial de Moto3 en 2015 y posteriormente en Moto2, antes de ascender a la categoría reina en 2019. Además, el piloto francés basa sus inseguridades sobre Motorland en la falta de potencia que acusa su Yamaha frente a las Ducati y Aprilia. "Los adelantamientos me cuestan mucho. No puedo prepararlos, ni marcar la diferencia como me gustaría”, ha declarado una y otra vez el piloto galo que, aún así, ha protagonizado este año una de las maniobras más alucinantes que se hayan visto en este deporte. Ocurrió en el circuito austriaco de Red Bull Ring, donde para ser segundo tuvo que adelantar a Jack Miller en una trazada imposible. La Ducati del australiano aceleraba mucho más y Fabio no podía pasarle cuando ya ocupaba la tercera plaza. No le quedó otra que inventarse un adelantamiento de genio, de aquellos que dan puntos clave para el campeonato. Arriesgó a lo campeón y lo bordó. Donde su moto no daba para más, Quartararo exhibió toda su calidad para sacarse de la chistera un adelantamiento que nadie esperaba. "No tenía otra solución, así que tuve que hacerlo donde nunca lo pensé, en la nueva chicane y por el interior”, señaló tras su gesta.

Rememorando el momento cumbre de su carrera, Quartararo, que ha renovado contrato con Yamaha hasta 2024, tiene muy presente lo que supuso el título conquistado el pasado año: "Hice realidad mis sueños. Saber que en tantos años del Mundial de MotoGP ningún piloto francés había ganado el título, ni tampoco una carrera, o salir por ello en portada de L’Equipe…, claro que todo eso ha cambiado mi estatus en mi país. Cumplí mi sueño más grande, que es ser campeón del mundo, pero siempre quiero más. Y no lo veo como una presión extra, pues una vez que lo conseguí ahora tengo la motivación de hacerlo otra vez". Ante su seguridad manifiesta y palpable, quien sabe si de aquí a la última carrera de Valencia, poniendo también a gala su condición de Caballero de la Legión Francesa, el llanero solitario de MotoGP repite épica volviendo a oír 'La Marsellesa' en honor de bicampeón. Hasta el caballo Silver relincharía…

(*) Jesús Benítez, periodista y escritor, fue Editor Jefe del Diario Marca y, durante más de una década, siguió todos los grandes premios del Mundial de Motociclismo. A comienzos de los 90, ejerció varios años como Jefe de Prensa del Circuito de Jerez.