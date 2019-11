Wayne Rainey monta en una Yamaha 26 años después del accidente que lo dejó parapléjico

Wayne Rainey se ha subido a una moto 26 años después del fatal accidente que sufrió en Misano y que lo dejó parapléjico de por vida. El estadounidense ha compartido en su cuenta de 'twitter' la experiencia de volver a sentirse piloto por un día a lomos, cómo no, de una Yamaha, la fábrica con la que se proclamó tricampeón mundial en la que para muchos es la etapa dorada del motociclismo y en la que coincidieron en el tiempo pilotos como Lawson, Gardner, Doohan, Schwantz y el propio Rainey.

"He tenido la oportunidad de montar en una moto por primera vez en 26 años. Y me lo pasé genial. Muchas gracias a Yamaha Motor Usa y Alpine Stars por ayudarme a hacerlo posible", señaló Rainey en su cuenta personal de 'twitter'.

I had the opportunity to ride a motorcycle yesterday for the first time in 26 years. And I had a blast. Big thanks to @YamahaMotorUSA and @alpinestars for helping make it happen. pic.twitter.com/PcgWjFQ0pG