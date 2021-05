Raúl Fernández quiere ser el mejor debutante de la categoría intermedia

Raúl Fernández quiere seguir batiendo registros. El piloto de San Martín de La Vega llega a Jerez como el mejor debutante tras tres carreras desde el cambio de 250cc a Moto2. Un reconocimiento que, hasta ahora, recaía sobre Rins. El barcelonés sumó 49 puntos y dos podios, pero se le resistió la victoria.

El madrileño no ha podido comenzar mejor su andadura en la categoría intermedia, subiendo al podio en la segunda carrera en Qatar y ganando la tercera en Portimao. A esto habría que sumar la quinta plaza que cosechó en el arranque de la temporada, con lo que en total acumula 52 puntos que le sitúan segundo del campeonato, a cuatro de su compañero, Remy Gardner.

Amor-odio con Jerez

"En Jerez o me va muy bien o me va muy mal, es un amor-odio. Jerez es un circuito especial y he pasado bastante por aquí”, reconoce el de KTM, que ayer marcó el sexto mejor tiempo de los entrenamientos libres.

Para encontrar un debut mejor que el de Raúl Fernandez en la clase intermedia hay que remontarse a la época de 250cc, concretamente al año 2003. Entonces, Manuel Poggiali ganó las dos primeras carreras y fue cuarto en la siguiente. El sanmarinense sumó 63 puntos y empezó a cimentar las bases del título que lograría esa temporada.

Ni siquiera nombres como Dani Pedrosa (2004), Jorge Lorenzo (2005), Marc Márquez (2011), Maverick Viñales (2014) o Álex Rins (2015) tuvieron mejores números de inicio que el piloto del Red Bull KTM Ajo en su salto a la categoría intermedia.

Tras la sesión inaugural en el trazado jerezano, el piloto madrileño reconoce que fue “un día positivo. Trabajamos muy bien y todo ha sido muy satisfactorio”, asegurando que “de cara al mañana, sabemos dónde tenemos que esforzarnos para dar un paso más”.