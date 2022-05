Sombra alargada de Carmelo Ezpeleta

Lejos de caer en los tópicos, cuando se alude a una sombra alargada, se hace referencia a la perspectiva que se proyecta más allá de una gran persona o entidad. Partiendo de esa base, entre mis escritores favoritos está Miguel Delibes, autor en 1947 de ‘La sombra del ciprés es alargada’, considerada una de las mejores novelas del Siglo XX que, independientemente de su génesis, sirvió para generar un recurso literario con el que describir la proyección de alguien muy, muy Grande. Y es así como me hace ilusión abordar la figura alargada que Carmelo Ezpeleta, inventor del motociclismo moderno, proyecta a través de su hijo Carlos.

–"Los hombres se hacen. Las montañas están hechas ya", escribió Delibes. Si yo le digo que admiro a su padre y que él es para mí un Gigante tan Grande como una montaña, ¿qué me respondería?

–Yo también considero a mi padre, Carmelo Ezpeleta, como un gigante y un ejemplo a seguir, tanto en lo personal como en lo profesional, él es una inspiración. Sinceramente, pienso que no he podido tener más suerte que la de contar con su referencia paternal y laboral. Siento muchísima admiración por él. Sin duda, es rigurosamente cierto que las montañas ya están hechas y los hombres se hacen, pues es evidente que hay unos mejores que otros.

–Se inició usted como becario en la empresa que dirige MotoGP el año 2007 y actualmente, ejerce funciones de director deportivo. Dígame cómo es Carmelo Ezpeleta como jefe. Según parece, desde 1992 en que Dorna se hizo cargo del Mundial, él a sus 75 años no ha faltado todavía a un solo Gran Premio.

–Carmelo -así le llama su hijo en el trabajo- es una persona que no se dedica a las cosas a medias, lo hace con toda la intención, poniendo todo su esfuerzo, siempre al cien por cien. Así ha sido desde que inició esta etapa que lleva en Dorna, que esperemos si Dios quiere dure muchos años más. Es por ello que no ha querido fallar nunca a un solo Gran Premio, se lo impone como un reto personal, haciendo auténticos malabarismos para, aunque tenga incluso una operación de salud o cualquier asunto, cuadrarlo todo para asistir a todas las pruebas del Mundial de MotoGP. Acabamos de celebrar los 500 grandes premios desde que esta empresa dirige el Campeonato y creo sólo hay otra persona más que ha ido a todos en estos 30 años. En general, él es un buen jefe de equipo, sabe inspirar y motivarnos a quienes estamos debajo, creo que para todos los que trabajamos en Dorna es un placer que Carmelo esté al mando.

–Seguir los pasos de quien ha inventado el motociclismo moderno debe ser una responsabilidad inmensa, más aún siendo su hijo, ¿se ve sucediéndole algún día?

–Yo no creo que esté siguiendo sus pasos. Carmelo Ezpeleta ha tenido una gran carrera profesional, empezando por dirigir el Circuito de Calafat, después el del Jarama con el RACE, más tarde el de Cataluña con el RAC y finalmente en Dorna dirigiendo MotoGP. Su carrera ha sido por tanto espectacular y yo intentaré tener la mía lo mejor que pueda, aprendiendo de los mejores, pero teniendo mi propio camino. En cuanto a la sucesión, ya se verá cuando llegue el momento, esperemos que sea dentro de mucho tiempo. Está claro que reemplazarle no será una decisión mía o del propio Carmelo, ni mucho menos, sino que corresponderá al consejo de accionistas de Dorna, ellos verán lo que es mejor para el futuro. Por supuesto que mentiría si dijese que no he pensado en ser yo quien le suceda, sería un inmenso honor para mí, pero la responsabilidad es ya grande en el rol actual que tengo, es en ello en lo que pienso y a lo que me dedico.

–A la estela del padre, es usted también ingeniero y cuenta con currículum académico brillante. ¿Entrar en MotoGP con 17 años fue como hacer el doctorado antes de tiempo?

–Hay que aclarar que el doctorado se hace después de la carrera… Yo empecé haciendo prácticas en puestos menos importantes cuando tenía 17 años, pero eso me sirvió para ir conociendo diversas partes de la empresa y del Mundial en general, aprendí en todas las áreas. Una vez acabada mi carrera como ingeniero, entré a tiempo completo en Dorna y sí que ha sido como hacer el doctorado, no paras de aprender nunca. Cuando lo piensas, caes en la cuenta de que hace cinco años no sabías nada por mucho que entonces creyeras que sí. En una empresa como esta, que controla a MotoGP, el aprendizaje es constante y doctorarte no tiene fecha final, es permanente.

–Antes de llegar al Mundial ¿se propuso a sí mismo cambiar o mejorar algo el día que lo hiciera, o ya se lo pidió usted a su padre y él lo hizo? ¿Cómo ve el futuro de este deporte? ¿Le queda vida aún a la gasolina?

–Llevo desde pequeño amando al deporte. Viéndolo y escuchándolo ya me hacía mil preguntas o dudaba si las cosas tenían que ser así. Lógicamente, muchas de esas dudas se las consultaba a Carmelo y otras se resolvían inmediatamente porque yo era muy joven y no sabía de qué estaba hablando -risas-. Recuerdo que cuando era pequeño le sugerí hacer un campeonato de minimotos con niños de todos los países, con las mismas opciones para todos, algo que años después hemos acabado haciendo, e incluso las sanciones de 'long lap penalty' que hemos ido instaurando poco a poco. Ahora, en la posición que estoy actualmente, he sugerido cosas que se han cambiado o se han hecho, no hay nada que yo diga me gustaría hacerlo y no pueda, porque la sinergia con el 'staff' directivo en Dorna de Carmelo, Enrique Aldama y Manuel Arroyo es completa, no existe nada que por posición no hagamos. En cuanto al futuro de este deporte, creo que estamos viviendo una época muy buena, de gran competitividad en la parrilla de MotoGP y es obvio que el futuro va por ahí. Tenemos también el reto de la sostenibilidad, con las nuevas gasolinas y conseguir una parrilla más internacional si cabe, además de crecer globalmente en los mercados, generar más interés para que las audiencias jóvenes sigan viendo MotoGP. En general, esos son los retos que tenemos a largo plazo, pero continuando con la misma línea de carreras entretenidas, que le gusten a la gente, tanto a apasionados del motor como a los que ven el Mundial por primera vez y les encanta. Respecto a la continuidad de la competición con los combustibles actuales, los fabricantes de motocicletas nos transmiten que el futuro a medio plazo es que seguirá habiendo motores de combustión, especialmente en motos de competición de alta cilindrada. Desde 2019 tenemos también la Copa Mundial de MotoE con motos eléctricas y en cuanto al Mundial de MotoGP, en 2024 pasaremos a una gasolina sostenible al 40% y en 2027 se pasará al 100%. Estas son metas muy positivas para el Mundial y el futuro ya dirá dónde vamos, lo prioritario es la industria del motociclismo. En ese sentido, lo que MotoGP pone sobre la mesa es un marco ideal para que las marcas puedan testar sus prototipos, probando aquellos avances que redunden en beneficio del consumo y del medio ambiente.

–Las comparaciones son odiosas, pero se dice que la Fórmula 1 ha seguido el ejemplo de MotoGP para alcanzar la competitividad y espectáculo que ahora exhibe. ¿Hay algo de cierto? ¿De ellos, e incluso del fútbol o los Juegos Olímpicos también se aprende?

–Creo que aprendemos todos de todos. Es nuestro deber prestar atención a las virtudes deportivas que ponen en práctica los diferentes campeonatos del mundo. No sé si la Fórmula 1 ha seguido el ejemplo de MotoGP en pocas o muchas cosas, lo que sí sé es que nosotros hemos seguido el ejemplo de la F-1 en muchos aspectos desde que se creó el Campeonato de MotoGP en 1992. Ellos están ahora en un momento álgido de competitividad, como también lo estamos nosotros. No es que ellos hayan conseguido la igualdad en su parrilla, sino que se ha dado un cambio porque Ferrari está más fuerte, Mercedes un poco menos y Red Bull está peleando con los primeros. Nosotros hemos labrado unos años buenísimos que permiten que en estos momentos los seis fabricantes con sus seis motos sean todos competitivos, al igual que los equipos privados disponen todos de motos competitivas, con lo que cualquier fin de semana puede ganar una de las seis motos distintas que hay en la parrilla. En esa faceta hay poco que mejorar, pero como el negocio tiene otras vertientes que no son deportivas, hay otras cosas donde se debe ir a más y, para ello, todos nos fijamos en los demás. Está claro que el fútbol es el deporte más grande e importante del mundo, pero todos somos competidores y peleamos por audiencias, por captar la atención de nuestros consumidores o fans y nos fijamos en lo que hacen todos. Por ejemplo en si en una producción televisiva vemos cosas que nos gustan, el no copiar es de tontos, igual que lo harán con nosotros.

–Defíname a Marc Márquez y lo que supone para el Mundial.

–Marc, ante todo, es un deportista increíble. Lo considero una gran persona, igual que lo es como atleta y figura. Son excepcionales todas las marcas que ha logrado en el deporte y todo lo que ha aportado ya a MotoGP. Para mí resulta indiscutible que es y seguirá siendo de los mejores pilotos que hemos tenido jamás en el Mundial. Está claro que con Marc Márquez es un Mundial mejor y esperemos que este año esté peleando por lo más alto.

–¿Las carreras son más complicadas por dentro de lo que la gente ve por fuera?

–Sí. Supongo que será así en todos los deportes, quizás más en los del motor y tal vez de una forma más notable en MotoGP, por lo que hacen nuestros pilotos que son unos héroes, auténticos atletas ante el peligro y todo lo que rodea al Mundial. Los eventos son muy complejos, hay muchas piezas que deben estar en su sitio para que el evento sea un éxito, desde la producción de televisión, la seguridad, los aficionados, el tráfico, los equipos, la logística. Son muchos factores que deben controlarse y todo debe estar calculado para que las cosas salgan bien. Nosotros tratamos de explicarlo en los documentales que hacemos, pero el Mundial es una herramienta compleja en su funcionamiento y está claro que los aficionados ven una parte que es la que mejor se ve.

–¿Fue muy duro sacar adelante el Mundial de MotoGP durante los dos años de pandemia dejados ya atrás?–La verdad es que los dos años de pandemia fueron duros. Nos pilló justo al empezar la temporada 2020 en Qatar, por lo que allí solo pudimos celebrar las categorías de Moto2 y Moto3. Después vinieron tres meses de cancelaciones y mucho trabajo desde casa. Lo primero que hicimos fue ayudar a los equipos durante un periodo muy complicado para ellos, pero a la vez tuvimos mucho apoyo de promotores, circuitos y gobiernos para permitir hacer un Campeonato que es mucho más complejo que los nacionales, pues en éste hay gente que debe viajar desde todas las partes del mundo, Japón, Estados Unidos, Australia o Nueva Zelanda, por lo que hubo quienes debieron pasar muchos meses fuera de casa. Aún así, hicimos 14 carreras en 4 meses y fue todo un éxito, con carreras especialmente buenas. Por ello se agradece muchísimo que todo el mundo tenga esa confianza en MotoGP. Tanto la FIM, IRTA, la MSMA, los equipos, pilotos y el paddock en general, todo el mundo remó en la misma dirección y esa fue la clave para sacar adelante con éxito el Mundial en unos momentos tan duros.

–¿Los pilotos de MotoGP se quejan mucho?

–No, no considero que los pilotos se quejen mucho. Lo hacen cuando tienen que hacerlo y con razón. Ellos entienden muy bien la posición de la organización, de IRTA -Asociación de Equipos- de FIM -Federación Internacional de Motociclismo- y de Dorna -empresa que gestiona el Mundial-. Ellos son muy comprensivos y entienden que somos socios: pilotos, equipos, la Federación y Dorna somos todos socios para que MotoGP sea lo más grande posible y creo que confían en Dorna para hacer esa labor. Tenemos una gran relación con los pilotos y sentimos una gran admiración por ellos, porque son las estrellas del deporte.

–¿Podríamos decir que Carmelo Ezpeleta ha conseguido que MotoGP, más allá de una empresa, sea una gran familia?

–Sí, yo creo que Dorna es una gran empresa y una gran familia. En la gestión del Mundial y de los momentos críticos, Carmelo ha conseguido que haya esa credibilidad y esa cercanía para que MotoGP sea una gran familia, integrando a los diferentes componentes de la misma, apoyándonos todos para ese fin.

–Usted también es deportista de automovilismo y triatlón, ¿cómo valora el nivel de preparación física y mental que tienen los pilotos de motociclismo? ¿Es por ello que se caen y apenas se hacen daño?

–Soy deportista a otro nivel. Estuve unos años corriendo en coches, algo que me ha valido de mucho para el trabajo que hago ahora, mientras que el triatlón lo practico como amateur. En general, creo que el deporte debería ser algo casi de obligado cumplimiento, porque te enseña unos valores buenísimos, que el sacrificio y el trabajo son necesarios, o que todos los días hay uno que gana y otro que pierde, al bueno le salen las cosas mejor y al malo peor. No somos todos iguales, hay unos mejores y otros peores. Esos valores que te enseña el deporte son fundamentales. El nivel de preparación física que hay en MotoGP no hace falta ni explicarlo, solo hay que ver cómo están ahora todos los pilotos, algo que hace años igual no sucedía del mismo modo. Las carreras son super físicas, motos y neumáticos exigen muchísimo, dándote la opción de competir todo un Gran Premio a la misma intensidad, por lo que debes estar muy bien física y mentalmente. Ser piloto de MotoGP es muy duro, el nivel es muy alto y estar bien físicamente es fundamental. A parte de evitarte lesiones, de estar mejor ante las caídas, te permite también ganar carreras o que después de 30 minutos en una moto sigas estando fresco mentalmente, todo eso te lo facilita la preparación física y es lo que está marcando la diferencia hoy en día.

–Todas las marcas con opciones de ganar el Mundial de MotoGP, ¿se ha alcanzado ya esa meta que no hace mucho parecía imposible?

–Creo que por primera vez en la historia, este año todas las marcas que compiten en el Mundial de MotoGP tienen la posibilidad de ganarlo, no es descartable ninguna de las seis, como se ha podido ver hasta ahora, no es algo que yo me invente. Todas las motos son competitivas y creo que la diferencia real la pone el piloto, son ellos los que ganarán o perderán este Mundial.

–¿Cómo afecta que una leyenda como Rossi se haya ido y que otra como Marc Márquez lleve dos años tan duros sin ganar el Mundial?

–Los únicos años que Marc no ha ganado son 2020 y 2021, pero éste por supuesto no está nada descartado. Creo que Valentino nos ha aportado mucho al Mundial, más que nadie seguramente. Rossi ha sido y es una referencia para todos los amantes del motociclismo y, en el deporte en general, es una referencia en todo el mundo. Márquez también lo es y lo seguirá siendo. Él estará de vuelta seguro. Es evidente que echaremos de menos a Valentino, pero su retirada es algo que estaba claro que tenía que pasar, pues no hay nadie que compita para siempre, como tampoco lo hará Marc, Fabio o Acosta, pero esperemos que el Mundial sí viva para siempre y creciendo, sabremos estar con y sin estas figuras. Rossi, de hecho, sigue con su equipo en MotoGP y Moto2, que hace grandes cosas y los fans de Valentino siguen teniendo a quien animar, además ahora hay también otros pilotos italianos que vienen muy fuerte y el Campeonato los aprovechará. El Mundial va a seguir generando leyendas por mucho que otras se retiren.

–Con tres categorías, una organización tan protocolizada, compleja y exigente, los grandes premios de MotoGP deben pasar para ustedes en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cómo se vive el de Jerez, hay algo que lo diferencia del resto?

–La verdad es que los grandes premios pasan muy rápido, pero es algo normal cuando te gusta tu trabajo. Nosotros solemos llegar los miércoles o los jueves y, casi sin darte cuenta, ya estás en la parrilla de salida del domingo, que es el momento espectacular del fin de semana, sobre todo estos últimos años en los que te vas de ella sin saber quién va a ganar. En cuanto a Jerez, creo que todo el mundo está de acuerdo, no sólo yo ni Dorna, sino que hay consenso general de que es un Gran Premio espectacular, por su ambiente en las calles de la ciudad y poblaciones de alrededor. Los aficionados respiran el ambiente de MotoGP en Jerez durante todo el año entero, es un evento que aporta muchísimo a la ciudad o a Andalucía y viceversa al Mundial de MotoGP. Un Gran Premio en Jerez tiene sus características propias, ha ofrecido carreras muy buenas, señaladas históricamente con incidentes de última curva, algo que a los aficionados nos encanta. Creo que Jerez es uno de los eventos clave del Mundial. Lo que lo diferencia es el ambiente, lo divertido que resulta el fin de semana para los aficionados, es algo que se vive con mucho corazón.

–Se dice que el Circuito de Jerez es la Catedral del Motociclismo. Si después de tantos años sin Fórmula 1 vuelve a recaer en Andalucía y es objeto de algunos cambios, ¿perdería esa consideración?

–No creo que perdería esa consideración. Si la F-1 vuelve a Jerez o no, el evento de MotoGP seguiría teniendo la misma importancia y continuaría siendo más relevante que la Fórmula 1. Lo decimos de manera modesta, ya veremos qué ocurre en el futuro, pero pienso que no afectaría a la posición que tiene Jerez en el Mundial de MotoGP desde el punto de vista de los aficionados.

(*) Jesús Benítez, periodista y escritor, fue Editor Jefe del Diario Marca y, durante más de una década, siguió todos los grandes premios del Mundial de Motociclismo. A comienzos de los 90, ejerció varios años como Jefe de Prensa del Circuito de Jerez.