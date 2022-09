Bautista acusa a Rea de tirarle "intencionadamente"

El Round de Francia 2022 tuvo una nueva ración de drama entre los candidatos al título. Poco después de iniciarse la Carrera 2 en el circuito de Magny-Cours, Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team WorldSBK) y Álvaro Bautista (Aruba.it Racing – Ducati) se tocaron -mejor dicho, Rea tiró al talaverano- en una polémica maniobra y el español se vio forzado a abandonar. Rea pudo continuar la carrera, pero fue penalizado con una 'long lap penalty' a todas luces insuficiente.

El incidente ocurrió en la aproximación a la curva 13, durante la segunda vuelta. Bautista y Rea rodaban juntos, iniciando el pulso por los puestos del podio. Bautista estaba en el exterior de la pista y el norirlandés buscaba abrir la curva al máximo para conseguir una buena posición de salida. En mitad del viraje, el de Kawasaki tocó el lateral de la Ducati y Bautista se fue a la grava de la curva 13 y ya no pudo reanudar la prueba.

Bautista se pronuncia

Hablando del incidente, Bautista dejó claro su punto de vista: "La maniobra ha estado fuera de los límites, para mí. Esto no ha sido un error de Jonathan, ha venido a mí intencionadamente. Este tipo de cosas me parecen inaceptables viniendo de cualquier piloto, pero sobre todo viniendo de un gran campeón como él. (…) Ganó en el pasado, gana, se ha quedado delante, pero ha demostrado que un campeón no puede hacer este tipo de acciones. Para mí, es inaceptable. Me resulta extraño que si los comisarios consideran que fue una mala maniobra de Jonathan le den una penalización de vuelta larga, creo que no es suficiente. Yo he abandonado la carrera y él ha terminado en quinta posición; creo que no es justo".

La respuesta de Rea

Rea y Bautista hablaron en el paddock después de la carrera y posteriormente también Rea ofreció su versión sobre el incidente. Disculpándose con Bautista: "En primer lugar, lamento mucho que se haya caído. He ido a verlo, le he ofrecido mis disculpas y le he dado mi punto de vista. Le he escuchado así que, para mí, ahora he pasado página. He llegado a la curva 13 con cero malas intenciones. Solo tenía que hacer un adelantamiento; sabía que Toprak sería el rival con el mejor ritmo. He intentado hacer un buen último sector antes de la larga recta trasera. He pasado por el interior, él se ha mantenido en el ápice, así que, por supuesto, ha habido contacto. Para mí, no ha sido una maniobra fuera de trayectoria. Yo he hecho mi trazada. No he arruinado mi propia curva. Por supuesto, lamento que haya perdido puntos; No quiero conducir así. He recibido mi penalización. No sabía si esperar algo o no y he tenido que aceptarlo".