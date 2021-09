Sólo dos victorias españolas en 18 carreras de Superbike en Jerez

El Circuito de Jerez-Ángel Nieto no ha faltado a su cita con el Mundial de MotoGP en sus 35 años de vida. Sobre su asfalto y sus 12+1 curvas se han escrito algunas de las gestas más importantes de la historia del motociclismo, pero el Mundial de las motos derivadas de serie (WorldSBK) no ha tenido tanta presencia en el trazado andaluz, algo que se ha corregido en la última década, donde no falta desde 2013 con el 'impass' de 2018.

No obstante, la primera incursión del Mundial de Superbike en Jerez se remonta a 1990, en el tercer año de vida de un campeonato que por entonces era aún incipiente. El circuito jerezano se convertía además en el primer trazado español que acogía una prueba mundialista que había nacido dos años antes y que tenía al estadounidense Fred Merkel como campeón de las dos primeras ediciones.

En aquel ya lejano 1990, el francés Raymond Roche se imponía en las dos carreras del fin de semana en Jerez, con cuatro españoles en la parrilla: Juan Manuel López Mella, Dani Amatriaín, Javier Arenas y Antonio García Moreno. El mejor puesto nacional fue para Amatriaín con una décima plaza en la segunda de las carreras.

Tuvieron que pasar la friolera de 23 años para que Jerez volviese a acoger una prueba del calendario del Mundial de Superbike. Fue en 2013, con doble triunfo para Eugene Laverty en la cita final de la temporada en la que Tom Sykes se proclamaba campeón del mundo.

El trazado jerezano albergaba en 2014 la antepenúltima prueba del WorldSBK, dominando ambas carreras el italiano Marco Melandri en un Mundial que se decidía semanas después en favor de Sylvain Guintoli por sólo seis puntos de distancia con respecto a Sykes, que no pudo revalidar el título alcanzado la temporada anterior.

En 2015 por fin se estrenaba un español en el podio. Lo hizo Jordi Torres, que la pasada semana se proclamaba por segunda temporada consecutiva campeón del Mundo de MotoE. El catalán lograba la segunda plaza en la Carrera 2 que ganaba Chaz Davies. El galés es además el piloto más laureado en Jerez con tres triunfos, ya que también se impuso en las dos carreras celebradas en 2016.

Tres triunfos tiene también en Jerez Jonathan Rea, los dos que obtuvo en 2017 más la Carrera Superpole del pasado año. El norirlandés lograba además en Jerez (2015) el primero de sus seis títulos consecutivos. Con dos triunfos está Scott Redding (2020) y el único español que ha subido a lo más alto del podio en Jerez es Álvaro Bautista, ganador de la Carrera 1 de 2019 y también de la Carrera Superpole.

Histórico de triunfos en Jerez