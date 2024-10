¿Puede acoger el Circuito de Jerez la última prueba del Mundial de MotoGP si se suspende Valencia?

La DANA que lleva azotando todo el país desde el pasado miércoles y que se ha cebado especialmente con la Comunidad Valenciana, en la que ya se han confirmado más de cien personas fallecidas y numerosos desaparecidos, también ha afectado a los aledaños del Circuito Ricardo Tormo de Cheste, hasta el punto de que peligra la última prueba del Mundial de MotoGP prevista del 15 al 17 de noviembre.

El Mundial de MotoGP entra en su fase decisiva con Jorge Martín y Pecco Bagnaia peleando por el título de la máxima categoría. El madrileño afronta el fin de semana en Sepang (Malasia) con 17 puntos de ventaja sobre el campeón mundial de los dos últimos años y está ante su primera oportunidad de conquistar el campeonato. Si no hay certificación, el Mundial se decidirá en la última carrera en el habitual escenario de Cheste.

Sin embargo, la DANA ha hecho estragos en los alrededores del circuito valenciano y si bien la pista está en buenas condiciones, se han visto afectadas otras zonas como los aparcamientos y los accesos, con carreteras levantadas y pavimentos deslizados. DORNA, la FIM e IRTA están estudiando la posibilidad, cada vez más pausible, de suspender la cita valenciana y son varios los circuitos que se presentan como alternativa.

El primero de ellos, obviamente, es el de Sepang, dado que toda la estructura del Mundial se encuentra en Malasia para el Gran Premio de este fin de semana. Sería repetir circuito dentro de dos semanas, aunque a no todos convence esta alternativa. Por este motivo, son varios los trazados con los que se ha especulado en las últimas horas, entre ellos Qatar o, bien, dar el salto a Europa con Montmeló, Portimao o incluso Aragón como posibles escenarios.

¿Y Jerez?

El Circuito de Jerez sería otra de las opciones a barajar. De sobras es conocido la predilección de los pilotos por la pista jerezana, una de las más técnicas del panorama motociclista. Sin embargo, el trazado andaluz se ha caído pronto de la ecuación, ya que ese fin de semana tiene la fecha cubierta con la celebración de la Copa Lamborghini, con los espectaculares automóviles de lujo de la fábrica italiana reunidos por segunda vez en su historia en Jerez para llevar a cabo las Finales Mundiales del Trofeo Lamborghini, una nueva apuesta de los responsables deportivos de la firma por el trazado jerezano tras el éxito de la edición 2019 que llevaron a cabo en nuestras instalaciones.

Lamborghini World Final es el evento que desde 2013 cierra la temporada del Super Trofeo. Los competidores de cada campeonato continental (Super Trofeo Europa, Super Trofeo Asia y Super Trofeo Norteamérica) se darán cita en Jerez para dilucidar al campeón del mundo Lamborghini en dos carreras Sprint de 50 minutos. Para la fábrica italiana, la Lamborghini World Final, no es solo el fin de semana de carreras más importante del año, sino un auténtico festival automovilístico que atrae a muchos aficionados y propietarios de todo el mundo.

¿Qué dicen los dos aspirantes al título?

Tanto Jorge Martín como Pecco Bagnaia se han mostrado muy afectados por las noticias que llegan desde Valencia. El español comentaba que "ha sido una catástrofe. Es muy triste levantarse con estas noticias, hay que dar mucho apoyo a todas las familias y a todos los afectados y espero y sé que las labores que están haciendo todos los equipos de rescate son increíbles y esperemos que lo resuelvan pronto". Sobre cómo puede afectar esta situación al desenlace del campeonato, dijo: “No sé que decir. Yo creo que ahora no es el momento. Es difícil predecir nada y está claro que Valencia lo veo difícil. Veo difícil correr allí. ¿Posible? Sí, porque seguro que en nada pueden resolver la pista y que esté todo bien, limpio para poder correr, pero la verdad es que lo veo complicado. Veremos si hay segunda carrera, seguro que sí y si no hay pues ahí es un poco lo que pueda afectar, que haya carrera o que no, porque que se corra en otra pista nos afecta poco, yo creo”

Por su parte, Bagnaia señalaba que "pienso que es irrespetuoso hablar de esto" cuando fue preguntado por la situación de Cheste, ya que "lo primero es que la gente esté bien. Ha pasado una tragedia". Posteriormente, indicaba que "antes de nada, quería hablar de lo que ha ocurrido en Valencia. Están viviendo una verdadera pesadilla. Queremos mostrarles toda nuestra cercanía y nuestro apoyo. Es imposible hacer nada para ayudarles. Estuvimos cerca de tener una situación similar el año pasado, en Italia y sabemos exactamente lo que ocurre. Así que envío mis mejores deseos y espero que pueda haber una mejora de las condiciones climáticas estos días, para que puedan tener al menos un respiro y que la situación mejore".

En cuanto a posibles alternativas a Cheste, comentó que "lo más difícil para mí es la parte ética. Sinceramente, competir en Valencia es como una celebración, un momento de disfrute. Y sabiendo que la situación está como está, no me parecería correcto hacerlo. Siempre hemos sido súper respetuosos con lo que sucede en el mundo, todos vivimos bajo el mismo cielo. Con lo cual, creo que podría ser incorrecto disputar la carrera en Valencia. Si dependiera de mí, preferiría no correr allí. Pero yo no soy quien debe decidirlo. Lo que decida Dorna será bueno y justo. Pero creo que tenemos muchísimas más opciones para probar", finalizó.