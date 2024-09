Amador Jaén disputa este domingo la Cronometrada Pueblos de Moclín

Jerez/El piloto jerezano Amador Jaén, perteneciente al equipo Peyo Competición y miembro del Club Motor Circuito de Jerez, se desplaza este domingo 15 de septiembre a Moclín (Granada) para disputar la séptima prueba cronometrada del Campeonato de Andalucía.

Estacompetición será para Amador la cuarta prueba en la que participe en el citado campeonato y la séptima en su proyecto particular en la actual temporada 2024. Jaén se encuentra actualmente en la tercera posición de la clasificación general y segundo en su categoría. El piloto intentará obtener la mayor cantidad de puntos posibles para mantenerse en la lucha por el campeonato.

Como no podía ser de otra forma, el histórico Soplillo GT Turbo del jerezano se encuentra en las instalaciones de Peyo Competición, donde se están ultimando los detallesde su puesta a punto para afrontar la carrera con las máximas garantías de fiabilidad como viene siendo habitual.

Jaén destaca sobre su participación en esta prueba que "volvemos a ponernos el casco después del parón estival, en concreto desde junio, cuando participamos en la crono de La Rábita (Almería). Siendo honestos, obtuvimos un resultado que no se ajustó a las expectativas que teníamos. Las carreras no son todas iguales y no se nos dio bien, pero aún quedan varias por disputar e intentaremos que las cosas salgan bien en Moclín y obtener un buen resultado que nos mantenga vivos en el campeonato".

Del mismo modo, añade: "Como siempre, queremos dar las gracias a la enorme afición andaluza por su cariño hacia nuestro equipo y, por supuesto, a todos mis patrocinadores agradecerles una vez más por seguir creyendo en nosotros. Gracias Embutidos España e Hijos, Automotor 10, Grupo Cadimar Fevimar, Bar Javi, Caníbal Espacio Gastronómico, Sumijerez, CASH Romeral, Jerez Pan, Restaurante Don Pepe, Cantalejo Gamma, Don Colchón, Autoescuela Gabriel, Talleres Verano, Taller Los Parientes, Sixtema y Carnicería El Altillo".