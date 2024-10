Amador Jaén, fiel a la tradición en la Subida a Vejer

Jerez/El piloto jerezano Amador Jaén, perteneciente al equipo Peyo Competición y miembro del Club Motor Circuito de Jerez, confirma su participación este fin de semana en la emblemática y mítica Subida a Vejer, que cumple cuarenta años y es la más antigua de la provincia. Esta carrera, organizada por la Escudería Sur, es puntuable para el Campeonato de Andalucía de Montaña. Como no podía ser de otra forma, Jaén no faltará a la cita para completar su 34ª participación, continuando así con su récord como el piloto con más participaciones en la Cuesta de San Miguel.

El jerezano llega tras participar en la Cronometrada al Balcón de Canales (Granada), una carrera que no fue todo lo bien que hubiera deseado. Sin embargo, ese resultado ya es pasado. El equipo Peyo Competición cuenta con solo unos días para revisar y dejar listo el GT Turbo para este próximo fin de semana.

Jaén ha explicado que "estamos recién llegados de tierras granadinas, donde las cosas no salieron como esperábamos. Nos costó cogerle el 'feeling' al trazado y no fue hasta la última pasada cuando obtuvimos un tiempo decente, pero ya era demasiado tarde. Esa prueba ya quedó atrás y ahora toca pensar en nuestra querida prueba vejeriega, que en este caso celebra su 40ª edición. Siempre es muy especial correr en Vejer, la motivación se dispara".

Al mismo tiempo, ha agradecido "el trato que recibimos tanto mi equipo como yo, es digno de admiración, nos hacen sentirnos como vejeriegos más y eso es algo muy de agradecer. Gracias, mil gracias. También quiero dar las gracias a todos los buenos aficionados andaluces por sus muestras de apoyo y, por supuesto, a nuestra familia de patrocinadores: Embutidos España e Hijos, Automotor 10, Grupo Cadimar Fevimar, Bar Javi, Caníbal Espacio Gastronómico, Sumijerez, CASH Romeral, Jerez Pan, Restaurante Don Pepe, Cantalejo Gamma, Don Colchón, Autoescuela Gabriel, Talleres Verano, Taller Los Parientes, Sixtema y Carnicería El Altillo".