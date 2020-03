La carrera de MotoGP en Jerez depende de la autorización del Gobierno... y del coronavirus

Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna, empresa organizadora del Mundial de MotoGP, ha concedido una entrevista en la web oficial del campeonato para valorar los últimos acontecimientos que han provocado los aplazamientos al mes de noviembre de las citas de Austin y Argentina, por lo que la primera carrera de MotoGP será en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto si España logra controlar la pandemia de coronavirus.

Ante la posibilidad de que el primer Gran Premio de MotoGP de la temporada -en estos momentos Jerez según el calendario actualizado- se celebre a puerta cerrada, Carmelo Ezpeleta explica que mantiene constante contacto "con las autoridades en Jerez y hoy todo parece estar bien; no hay problema. Pero veremos exactamente cuál es la situación en el futuro cercano", dado que los acontecimientos están ocurriendo vertiginosamente y día a día cambian. "Si las condiciones de las autoridades locales son competir sin espectadores, podemos considerarlo junto con el promotor local", que no parece el caso de Jerez dadas las declaraciones que la alcaldesa realizó este miércoles cuando aseguró que si esa propuesta se pone sobre la mesa "Jerez pedirá el aplazamiento".

El CEO de Dorna dio más detalles a este respecto en una entrevista en Radio Marca: "Vamos a esperar las órdenes de los gobiernos. Para hacerlo allí con normalidad, el gobierno nos debe autorizar, a puerta abierta o cerrada, pero luego hay que ver si los italianos pueden viajar, porque si no, no se puede. Tomaremos la decisión en el último momento, días antes. Intentaremos hacer el campeonato en las mejores condiciones posibles". En motogp.com añadió: "Vamos a hacer las carreras en las mejores condiciones que nos permitan y desde luego siempre es mejor hacerlas a puerta cerrada que suspenderlas. Contemplaremos en cada caso la mejor solución, pero no creo que quede mucho espacio al final de año para ir moviendo carreras, sobre todo por temas meteorológicos".

Ezpeleta también quiso enviar un mensaje de esperanza a los miles de aficionados que están aguardando el inicio del Mundial: "Que sean optimistas, que nosotros seguimos en la brecha. Los equipos, constructores y todos nosotros estamos por la labor de hacer todas las carreras y si las cosas no cambian dramáticamente las podremos hacer".