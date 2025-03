Cheste también se adelanta a Jerez y renueva el Mundial de MotoGP hasta 2031

Unas semanas después de que Barcelona se asegurara la continuidad del Mundial de MotoGP hasta 2031, ahora le ha tocado el turno de renovar contrato a la Generalitat valenciana y al Circuito Ricardo Tormo de Cheste, que igualmente acogerá el próximo lustro al Campeonato del Mundo de Motociclismo. Segundo trazado que se adelanta a Jerez.

La alcaldesa María José García-Pelayo avanzaba que la Junta de Andalucía se encontraba en conversaciones con Dorna, (propiedad de Liberty Media, gigante estadounidense de las telecomunicaciones y propietario también de la Fórmula 1) dueña de los derechos del Mundial de MotoGP, para prolongar el binomio que permanece indivisible entre Jerez y el Mundial desde 1987, declaraciones que realizó durante la presentación de los actos conmemorativos del 40 aniversario del trazado andaluz.

"El escenario en el que nos encontramos es que el Gran Premio de 2026 se celebrará en Jerez. El contrato que ahora mismo está en vigor finaliza el próximo año. A partir de 2027 sí que hay cerrar un nuevo contrato de cara al futuro, 27, 28, etc. Tengo que decir que la Junta de Andalucía está trabajando en estos contratos y, por ahora, no hay ningún tipo de alarma, alerta ni mucho menos", señalaba la alcaldesa el pasado 18 de febrero. García-Pelayo añadía que "estamos trabajando en un escenario en el que Jerez seguirá siendo sede del Gran Premio de España de Motociclismo. Digan lo que digan y hablen lo que hablen, ahora que está de moda hablar de los BIC (Bienes de Interés Cultural), si hay un bien de interés deportivo, ese bien es el Circuito de Velocidad, por eso lo tenemos que cuidar y fortalecer. Aquí se celebra el único Gran Premio de España desde 1987, somos decanos en esta celebración y, por eso, entendemos que merece un tratamiento acorde por lo que representa no sólo para Jerez, para la provincia, Andalucía y España, desde el punto de vista deportivo, que nos ha consolidado como la ciudad de las dos ruedas, como la catedral, también a nivel económico".

Cheste... hasta 2031 y sin rotaciones

El nuevo acuerdo garantiza la celebración del Gran Premio en el Circuit Ricardo Tormo los cincos años, sin posible alternancias ni rotaciones, tal y como sucedía en el contrato vigente de 2022 a 2026. Carmelo Ezpeleta, el CEO de Dorna Sports, empresa propietaria de los derechos de MotoGP, y el President de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón han firmado el acuerdo en las instalaciones del Circuit Ricardo Tormo.

Desde 1999, Valencia ha sido escenario de momentos históricos del motociclismo internacional. La primer victoria de Sete Gibernau en 2001, el título del norteamericano Nicky Hayden en 2006 ante Valentino Rossi, las cuatro victorias de Dani Pedrosa en 2007, 2009, 2012 y 2017 en la categoría reina, el primer título en MotoGP de Marc Márquez en 2013, la tensa carrera de 2015 que culminó con el quinto título mundial de Jorge Lorenzo, el título de Joan Mir a puerta cerrada con motivo del Covid en 2020, la despedida de Valentino Rossi en 2021 o los dos títulos de Francesco Bagnaia en 2022 y 2023 son momentos que se quedarán para siempre en el recuerdo de los amantes de MotoGP.

La última prueba del campeonato de 2024 no se pudo celebrar por la DANA que afectó a varias poblaciones valencianas, entre ellas la propia Cheste. El circuito sufrió daños que no se pudieron reparar a tiempo y el Mundial se cerraba en Montmeló. Desde entonces, Cheste ha centrado sus esfuerzos en la ayuda a los vecinos afectados y en el proceso de reconstrucción que se inició el 4 de diciembre pasado con la reapertura de las instalaciones. Durante el verano se culminarán las obras en los accesos y en las distintas áreas de parking afectadas por el desastre, para celebrar el Gran Premio en noviembre.

A falta de un mes para que Jerez acoja el Gran Premio de España de MotoGP, no habría mejor noticia para el futuro del circuito que anunciar la continuidad del Mundial hasta 2031. De momento, Barcelona y Cheste ya lo tienen asegurado...