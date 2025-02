Barcelona se blinda y Jerez, en el aire

Camarón que se duerme, la corriente se lo lleva. El Circuito de Barcelona-Cataluña se blinda, seguirá siendo una de las sedes del Mundial de MotoGP hasta 2031 tras el acuerdo firmado con Dorna Sports, organizadora del Mundial de Motociclismo, por cinco años consecutivos más. Un gran paso al frente si se tiene en cuenta que los Grandes Premios que se disputen en la Península Ibérica irán a menos y rotando en los próximos años. El trazado catalán sólo tenía firmado hasta 2026.

¿Afecta a Jerez este acuerdo? Evidentemente, el Circuito Jerez-Ángel Nieto, que este año celebra su 40º Aniversario, únicamente tiene garantizado el GP de España para este 2025 y ya hay ciudades y comunidades autónomas -Aragón y Valencia- que se han puesto manos a la obra para no perder ese privilegio que tanto supone a todos los niveles.

"Tenemos un acuerdo con los equipos del Mundial y la FIM (Federación Internacional de Motociclismo) de no organizar más de 22 Grandes Premios al año y una gran demanda de países para organizar uno de ellos. Por eso, tener cinco carreras en la Península es una concentración que lamentablemente no podemos mantener", explicó Carmelo Ezpeleta, consejero delegado de Dorna Sports, durante la presentación del acuerdo en el trazado catalán.

Actualmente, el Mundial de MotoGP disputa cinco carreras en la Península Ibérica, el GP de España, en el Circuito de Jerez; el GP de Aragón, en Motorland Aragón; el GP de Cataluña, en el Circuito de Barcelona-Cataluña; el GP de Valencia, en el Circuito Ricardo Tormo (2026); y el GP de Portugal, en el Circuito del Algarve. Pero Ezpeleta ha confirmado que, en los próximos años, "no serán ni cinco, ni probablemente cuatro", los que se mantengan en el calendario, "donde no teníamos ninguna duda de que debía seguir Barcelona, porque se lo ha ganado. Llevamos desde 1992 haciendo carreras aquí con un nivel de organización y un éxito deportivo extraordinario. Y además, este es uno de los mejores circuitos del mundo, si no el mejor", ha destacado el CEO de Dorna.

Una infraestructura puntera en el mundo del motor que, según ha desvelado Miquel Samper, presidente del Circuito de Barcelona-Cataluña y conseller de Empresa de la Generalitat, genera "un retorno económico anual de unos 500 millones de euros", un 25% de los cuales (alrededor de 125 millones) provenientes del Mundial de MotoGP.

Samper ha explicado que el acuerdo para el quinquenio 2027-31 contempla el pago de un canon por Gran Premio de entre 12 y 14 millones de euros, "que es lo que están pagando todos los Grandes Premios y que se irá actualizando con el paso del tiempo".

Y Ezpeleta ha adelantado que cualquiera que desee seguir organizando una carrera del Mundial en la Península Ibérica "tendrá que pagar, como mínimo, lo que paga el Circuito de Cataluña" por hacerlo.

Por tanto, con este nuevo convenio, el trazado barcelonés se asegura su presencia en el Mundial cuarenta años seguidos. Un acuerdo que es "una garantía de continuidad" tras 33 años ininterrumpidos celebrando Grandes Premios.

El Circuit trabaja ahora por renovar su contrato con el Mundial de Fórmula Uno que expira en 2026. Unas negociaciones sobre las que Samper se ha mostrado "optimista", pero de las que no ha querido dar detalles. "El éxito del acuerdo con Dorna ha sido nuestra discreción. Así que no podemos ni debemos decir nada", ha sentenciado.