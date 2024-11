Jerez, candidato a sustituir al Gran Premio de MotoGP de Valencia

El Circuito Ricardo Tormo de Cheste no albergará el último Gran Premio del Mundial de MotoGP. La DANA que lleva días afectando la Comunidad Valenciana ha dañado los accesos del trazado y además varios pilotos se han pronunciado en contra de correr allí por respeto hacia las personas fallecidas y sus familiares en una de las catástrofes climáticas más duras que se recuerda en España.

La voz cantante la ha liderado Pecco Bagnaia, doble campeón del mundo de MotoGP que ha pronunciado una frase que aún resuena en el circuito de Sepang: "Me niego a correr en Valencia aunque eso signifique perder el Mundial. Yo espero que tengan en cuenta que, a nivel ético y con lo que está sucediendo, no es la situación justa ni algo correcto. Aún a costa de perder el objetivo máximo, que para mí es ganar el título, no estoy dispuesto a correr en Valencia", dijo el italiano en su encuentro con la prensa.

DORNA, organizadora del Campeonato del Mundo de Motociclismo, ya ha anunciado a los pilotos que la última prueba del Mundial no se correrá en Cheste, aunque de momento no lo ha hecho oficial. Y ya se barajan varios trazados para disputar el desenlace de la temporada. El paddock se encuentra este fin de semana en Sepang (Malasia), donde Jorge Martín tiene la primera oportunidad de sellar la corona de campeón.

Y entre los escenarios que se están estudiando para acoger la última cita de MotoGP está el Circuito de Jerez-Ángel Nieto. El trazado andaluz cumple con todos los requisitos y se une a otros candidatos como son los también circuitos españoles de Montmeló y Aragón, además de Portimao y Qatar. Por cuestiones logísticas, la fecha de la última prueba del campeonato se va a mover una semana, de la inicialmente prevista del 14 al 17 de noviembre a la del 21-24 de este mismo mes, un dato esclarecedor, ya que Jerez tiene esos días libres después de la celebración de la Copa Lamborghini (16 y 17).