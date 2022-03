El director de la DGT defiende una de las medidas más impopulares de la nueva ley de tráfico

La nueva ley de trafico entrará en vigor el próximo 21 de marzo con numerosas novedades y una de ellas, especialmente, ha levantado un gran revuelo en el mundillo automovilístico. Y es que se elimina la posibilidad de rebasar en 20 km/h el límite de velocidad para adelantar en las carreteras convencionales.

Esta medida, impopular a todas luces, ha levantado una gran controversia y el director de Tráfico, Pere Navarro, ha solicitado tiempo para recabar datos y a partir de ahí analizar. "Déjennos un año y los datos nos dirán. No nos perdamos en el debate", ha recalcado Navarro.Las 146 enmiendas que los grupos presentaron en el Congreso y las 83 del Senado fueron, a su juicio, un buen "retrato" de las preocupaciones y sensibilidades de los partidos. Además, la ley ha salvado el consenso que siempre ha habido en materia de seguridad vial. "Nos sentimos cómodos con la ley, aunque hay cosas que no hubiéramos puesto", entre ellas, según ha insinuado, pasar de grave a muy grave la infracción por arrojar colillas.Pese a que la nueva normativa aumenta los puntos a detraer en algunas infracciones, como la de usar el whatsapp o no llevar el cinturón de seguridad, el responsable de la DGT ha subrayado la decisión de su departamento de no aumentar las sanciones económicas. "No estaban los tiempos para ello", ha apostillado.Durante el turno de preguntas, ha reconocido que el año ha empezado mal en siniestralidad vial, con cien fallecidos en enero, pero Tráfico aún no ha encontrado "un factor completo que lo pueda explicar".No ha descartado que haya tenido algo que ver lo que se ha venido en llamar "efecto descorche", es decir, la necesidad de lanzarse a la carreteras tras las restricciones de la pandemia, pero "no hay ninguna evidencia científica". Lo que sí es evidente es que está creciendo la movilidad, que ya está algo por encima de los parámetros de la prepandemia.

Se ha referido también a la supresión de los peajes y ha resaltado la política de muchos países de Europa de aplicar una tarifa "blanda" para con ese dinero sufragar la conservación y el mantenimiento de las carreteras, algo fundamental para la seguridad vial."Me temo que el dinero que nos da Europa no es para eso (mantenimiento). Eso hay resolverlo por otras vías", ha enfatizado Navarro antes de insistir en que el tema de los peajes es una cuestión de Estado y habrá que "sentarse a ver cómo lo hacemos".