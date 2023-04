Enea Bastianini es declarado apto y podrá correr en Jerez

El piloto italiano Enea Bastianini (Ducati Desmosedici GP23) ha sido declarado "apto" por el equipo médico de MotoGP y podrá disputar el Gran Premio de España de MotoGP que se disputa este próximo fin de semana en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto.

Bastianini se lesionó la escápula en la carrera sprint del Gran Premio de Portugal en el circuito de Portimao, el pasado 25 de marzo, al verse involucrado en un accidente con su compatriota Luca Marini (Ducati Desmosedici GP22), que le ha mantenido en el "dique seco" hasta ahora.

El transalpino no pudo correr ya ese domingo en Portugal, volvió a Italia y allí optó por llevar a cabo un proceso de recuperación más conservador, basado primero en el descanso, teniendo el brazo inmovilizado y posteriormente con ejercicios de movimiento y rehabilitación. Así, no pudo estar una semana después en Termas de Río Hondo para la segunda cita de la campaña 2023 de MotoGP, ni en Austin.

El propio Enea declaraba esta semana que no está totalmente recuperado pero piensa en positivo: “La maleta está hecha. No dudé. Me iré a Jerez aunque no esté al cien por cien. No puedo quedarme en casa, quiero correr. Intentaré llevarme algunos puntos”.

“Seré feliz si logro quedarme entre los diez primeros, sería un buen resultado”, reconoce el de Ducati, añadiendo que “tendré que readaptarme a las velocidades de MotoGP, lo fundamental será gestionar la carrera y mantener el ritmo. Sé que las curvas a la derecha me van a dar mucho aburrimiento y en Jerez que hay bastantes”.