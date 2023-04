Pedrosa reconoce que el de Jerez es el Gran Premio "más especial" para reaparecer

A falta de Marc Márquez, una de las grandes atracciones del Gran Premio de España que se disputa este fin de semana en Jerez es la vuelta a los trazados de Dani Pedrosa, Leyenda de MotoGP, tricampeón mundial y uno de los pilotos con mejores números y con curva propia en el Circuito. Regresa como wild card y ha asegurado en una rueda de prensa en la que se ha demostrado que sigue interesando a los medios que "éste es el lugar más especial" para reaparecer.

El '26', cuya última carrera fue en Austria 2021, también como wild card, tiene como objetivo principal "ver qué podemos sacar de este nuevo formato y cómo puedo aprender. Ahora las carreras están siendo mucho más al sprint, en el sentido no sólo de esa carrera, sino también por la vuelta rápida. Los récords se van bajando en cada circuito, porque en cada entrenamiento hacen ataque para la vuelta rápida, así que al final vas apretando ese límite cada vez más. En cambio, en nuestro equipo de entrenamiento lo que sufrimos es lo contrario, porque no tenemos suficientes neumáticos para hacer ese estilo. Tenemos que conservar los neumáticos y llevarlos hasta el final, y en muchas situaciones los comentarios pueden ser diferentes por el hecho de estar yendo mucho más rápido o por estar usando neumáticos con mucho más grip. Intentar ver qué podemos aprender de eso, porque usaremos muchos más neumáticos nuevos".

"Otra razón -añadía- es por el hecho de que aquí no se nos descuentan esos neumáticos de test, así que puedo seguir probando cosas en la moto. Así, al acabar el Gran Premio puedo tener un poco en el subconsciente la diferencia para comentarla con los técnicos cuando entrene, y así yo calculo que un estado en el que la pista está mejor, puede afectar de una manera o de otra. Ver un poco ese concepto desde dentro de cómo son los Grandes Premios de ahora".

Un resultado

"Uno concreto no me marco, porque no tengo ninguna referencia y no sé exactamente dónde estoy. Han bajado los tiempos en todos los circuitos y yo aquí rodé solo. No nos hemos puesto un resultado como objetivo, pero sí rodar en unos tiempos decentes y en función de las condiciones de la pista".

El probador de KTM advierte de que el "estar retirado durante tanto tiempo hace que uno baje un poco el ritmo. Te adaptas a esa tranquilidad y a ese estado de no tener estrés. Volver a dar ese salto, con ese instinto, es bastante difícil una vez lo abandonas. Es algo que tendré que asumir de la mejor manera que pueda, porque como hemos visto en todos los entrenamientos, salen a fondo".

Mientras los pilotos oficiales de KTM tienen un fin de semana en el que buscan buenos resultados, la tarea de Pedrosa es diferente, ya que se debe centrar en el desarrollo del prototipo. "La parte importante es intentar hacer el trabajo bien desde la fábrica, con el equipo técnico en el equipo de test, para quitarles de encima ese proceso de tener que trabajar demasiado durante el fin de semana, ya que las condiciones del GP no son aptas para hacer pruebas. Y que lleguen con una moto, más o menos, en una ventana en la que funciona. Cada piloto, cada equipo y cada circuito tiene sus detalles, pero dentro de una ventana que sea aceptable".

Claro que pilota en Jerez, donde logró grandes victorias y casi nunca se bajó del podio, siempre llevado en volandas por la afición: "Ojalá que pueda aprovechar toda la energía y la buena vibración que siempre traen aquí los aficionados y que eso me ayude a ir un poco más rápido, porque los tiempos están súper apretados. Intentar aprovechar esa buena onda de este lugar".