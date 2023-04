Joaquín dará el banderazo del Gran Premio de España en Jerez

El futbolista del Real Betis Balompié Joaquín será el encargado de dar el banderazo de llegada en el Gran Premio de España que se celebra este domingo 30 de abril en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto. El jugador nacido en El Puerto de Santa María, que hace unos días anunciaba su retirada del fútbol en activo al término de la presente temporada, es un apasionado de las motos y estará este domingo en Jerez para seguir de cerca las carreras de la cuarta cita de la temporada.

Joaquín realizó hace unos meses un especial con Marc Márquez, del que es un fan declarado, que emitió Antena 3 en el que el piloto catalán se sinceraba con el futbolista por los malos momentos que ha atravesado en los últimos años. El episodio se grabó en las instalaciones del Circuito de Jerez y tuvo altos índices de audiencia.

El extremo diestro bético, que juega este sábado en el Camp Nou contra el FC Barcelona, tiene como reto hasta final de temporada ayudar a clasificar al Betis para la Liga de Campeones y, en el plano personal, batir a Zubizarreta como futbolista con más partidos en Primera División. Está a seis partidos y quedan siete jornadas por delante, pues el capitán bético suma 617 y el ex portero 622.

"Si decido irme y entramos en la Champions es para matarme. En las decisiones, cuando se toman, hay que ser consciente de que esto puede pasar. Igual que lo del récord, que es otro objetivo que tengo ahí, que especialmente este sí me hace ilusión. Las decisiones cuando se tomen, si hay que tomarlas, puede pasar cumplirlo o no. Pero independientemente si estoy o no, ojalá el Betis pueda estar el año que viene en Europa", comentaba el portuense.