El Gran Premio ha terminado y muchos sectores comienzan hacer balance. Uno de ellos es el comercio del centro y, salvo alguna excepción, el resultado ha sido positivo. Desde Acoje, su presidenta Nela García, reconoce que “ha sido una semana del Gran Premio relativamente tranquila, en la que los mayores beneficiarios han sido los hosteleros, algo normal en estas fechas”.

“Es verdad que nosotros no aspiramos a tener la gran movida de la avenida porque el impacto de suciedad y ruido que tiene no sé yo si sería bueno... No se aspira a eso”, declara García. A pesar de ello, la presidenta de Acoje sí pone sobre la mesa la posibilidad de programar actividades en la Alameda Vieja para próximas ediciones del GP: “Creo que no es mala opción, que se podría haber repartido más la movida y se podría unir la Alameda Cristina con el mercadillo motero con esta zona alta del centro”.

“No obstante el balance es positivo siempre. Después de la hostelería, las tiendas de alimentación también han tenido buenos resultados y después en los negocios de regalos y complementos pues hay menos impacto pero también se nota más público”, subraya García. “Claro que nos gustaría tener más, sí, pero bueno, siempre que hay una actividad en Jerez lo notamos”, añade.

Desde Acoje también ponen en valor que “lo más importante es el volumen de ingresos general que se deja en la zona, a través de los puestos de trabajo que se han creado, los ingresos en los alojamientos u otras empresas... Eso hace que el dinero que se inyecta en la economía local estos días, permita al jerezano seguir consumiendo. El efecto multiplicador de la economía”.

La asociación de comerciantes también reconoce que “las personas que vienen de fuera se han encontrado con una oferta enorme en la provincia: playa, la Feria de Rota, el ambiente en El Puerto... Tenemos una provincia muy rica y hay mucho donde elegir”.

Acoje también organizó el viernes de motos un pasacalle en el centro, una actividad que coincidió con el GP por “casualidad”. “No era una actividad para las motos, pero bueno, así también se vio algo diferente por el centro. Un evento extra con mucho color”, declara García.

Por su parte desde Asunico, Francisco Braza señala que “en el centro hay negocios a los que les ha ido mejor que a otros. Algunos compañeros consideran la menor afluencia de público se debe al corte en la Avenida (por el escenario ‘El Tablao’), les ha perjudicado. Sin embargo, hay otros negocios que han mejorado con respecto al año pasado”.