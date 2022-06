Un imperdonable error deja a Aleix Espargaró sin podio en el GP de Cataluña

Compuesto y sin podio. Duele, pero es la triste realidad. Aleix Espargaró ha echado por tierra un gran fin de semana en el GP de Cataluña y se ha quedado sin podio por un error monumental. Fabio Quartararo consiguió una victoria inapelable, dominando desde la primera a la última vuelta la prueba. El catalán cometió un garrafal fallo al equivocar la última vuelta de carrera.

Quartararo ha logrado la segunda victoria de la temporada y llegó a tener una ventaja de más de cinco segundos sobre sus inmediatos perseguidores, los españoles Aleix Espargaró y Jorge Martín y el francés Johann Zarco.

Aleix Espargaró celebró el triunfo y comenzó a saludar al público pensando que la carrera había concluido ya cuando todavía quedaba por completar un giro. Cuando se quiso dar cuenta era tarde. Fue superado por Martín, Zarco y Joan Mir y sólo pudo ser quinto.

Buena salida

Aleix salió fuerte y enfiló el final de recta en primera posición, pero con Quartararo cerca, ya que se le coló por el interior. En el pelotón, Takaaki Nakagami se pasó en la frenada y cayó al final de la recta. En el percance, se llevó por delante a Bagnaia y a Álex Rins. El español se veía involucrado en un accidente provocado por Nakagami por segunda vez y llegó a su taller indignado y a grito pelado señaló en inglés "you are de best", criticando una vez más el comportamiento del japonés, que no fue sancionado por su acción con el piloto de Suzuki en Mugello.

El ritmo impuesto por Fabio Quartararo en ese inicio de carrera fue insostenible para sus rivales y en apenas cinco giros ya contaba con 1,8 segundos de ventaja sobre el dúo formado por Jorge Martín y Aleix Espargaró, con Johann Zarco en tierra de nadie cuarto, y algo más atrás el grupo encabezado por Mir y el italiano Luca Marini, que poco después dejaron cortados por detrás a Bastianini y Maverick Viñales.

Bastianini no duró mucho en carrera, pues en la curva cinco de la octava vuelta se fue al suelo cuando era séptimo. Pode delante, Quartararo seguía incrementando poco a poco su ventaja. La carrera perdió a otro protagonista, el italiano Fabio di Giannantonio muy poco después.

Con Quartararo destacado, en el vigésimo primer giro, Aleix Espargaró volvió a superar a Jorge Martín para recuperar la segunda plaza, pero obligado a defender la posición en las más de tres vueltas restantes. El final... El peor posible.

Con los resultados del GP de Catalunya, Quartaro amplía su ventaja respecto a Aleix Espargaró y Enea Bastianini. El francés suma 147 puntos, 22 más que los 125 del de Aprilia. Bastianini, tras los dos ceros consecutivos, se descuelga en la lucha por el campeonato y suma 94 puntos.