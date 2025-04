Hechos de otra pasta, como de goma, tan especiales que se caen a trescientos kilómetros por hora y siguen corriendo sin apenas alterarse. Esa suele ser la simple descripción que muchos sostienen sobre los pilotos de MotoGP, iniciados desde muy pequeños en esta emocionante y exigente actividad deportiva que, por descontado, les supone altos riesgos, pues cada vez que suben a su ‘caballo salvaje de metal’ se juegan la vida a velocidades de vértigo. Tanto es así que, en ocasiones, hasta al más valiente se tapa los ojos para no ver el final de ciertas e imposibles maniobras de adelantamiento. ¿Se imaginan cómo lo viven las resignadas madres de esas rutilantes estrellas que desafían a diario las leyes de la física? ¿Alguien puede ponerse en la piel de la madre que parió a los Márquez? Sin duda, es muy difícil colocarse en el lugar de Roser Alentá, la sufridora mujer que dio a luz a estos dos grandes protagonistas del Mundial de MotoGP. Les diré algo, yo llevo 40 años siguiendo profesionalmente esta competición y aún no entiendo cómo pueden soportarlo. Para mí, tienen tanto mérito, que deberían subir con ellos al podio de los ganadores. Se lo merecen.

Por sorprendente que resulte, no hay precedentes de dos hermanos copando el liderato y segundo puesto en la máxima categoría del motociclismo. Es decir, a la madre de Marc y Álex Márquez le toca sufrir en silencio por partida doble. Uno se pregunta si ella también es de otra pasta, como de goma, que ni se inmuta cuando los ve caerse y seguir corriendo sin apenas alterarse. Para dar respuesta ese trascendental interrogante, nadie mejor que el periodista Emilio Pérez de Rozas (de El Periódico de Cataluña), biógrafo del mayor de los Márquez, que sigue llenando páginas magistrales con la vida y milagros de este fuera de serie. En la más reciente entrevista de este afamado comunicador barcelonés, la progenitora de los genios de Cervera también dio a entrever la misma destreza que sus hijos para salir de grandes atolladeros: "Yo no los parí, nacieron por cesárea”, aunque al mismo tiempo reconocía que cada lucha entre ellos no la sigue en los circuitos, sino “en casa, como casi siempre, con el corazón en la boca. Estos dos me van a matar. Han decidido que lo pase fatal, antes de sentirme la mujer más feliz del mundo, pero creo que me voy a borrar de esto. Y más este año, que mira cómo están los dos”, reconocía Roser a Pérez de Rozas, asegurando que también disfruta “porque los veo disfrutar a ellos. Aunque siempre tengo mis malos momentos. Lo más importante es que ellos se diviertan. Si se divierten van mejor sobre la moto y corren menos peligro, seguro, porque tienen muy interiorizado, desde niños, lo que es el riesgo”.

A la madre de Marc y Álex Márquez le toca sufrir en silencio por partida doble.

Tras ver a sus dos hijos peleando por la victoria en el primer Gran Premio de este año disputado en Tailandia (al que han seguido otros tres casi calcados), la madre de los Márquez atendió a la Cadena SER en el programa 'El Larguero’ respondiendo de forma tajante ante la pregunta del millón: ¿Cuál de sus dos hijos preferiría que fuese campeón de MotoGP en 2025?. No lo dudó ni un segundo: "Que ganara Alex. ¿Por qué? Porque sí, porque Alex en el tiempo que hace que está en MotoGP ya sabes que siempre le han dicho: '¡Claro! Él corre porque es el 'hermano de''. ¡Y eso es mentira! Alex es un currante nato y le cuesta más llegar arriba y mi ilusión sería que él tuviera al menos un título de MotoGP. Para mí, eh, para mí. ¡Marc ya tiene ocho!", expresó tajante. Del mismo modo, Roser Alentá también fue muy clara cuando le preguntaron si le gustaría que Marc superase los 9 títulos mundiales de Valentino Rossi, algo que podría suceder este mismo año. Ella respondió sin ambages: "No, no. Esto para mí es secundario, igualar números y estadísticas está de más. Es lo de menos. Si Álex tiene uno, contentísima. Si no se lesionan, mejor. Y si no gana ninguno, no pasa nada”. Roser también aseguró que Marc Márquez piensa lo mismo que ella: quiere ver a su hermano lograr una corona. "Sí, Marc piensa lo mismo. Y me parece que ya lo dijo algún día, lo comentó. Sería muy feliz si su hermano ganara un campeonato de MotoGP. No tiene esa inquina de que tiene que ganar el noveno sí o sí, al menos eso es lo que a mí me transmite”. Además, Alentá reveló lo que le dijo a sus hijos tras aquella carrera al sprint del sábado en Tailandia, antes de que disputaran la siguiente del domingo: "Les dije que ni se les ocurriera enzarzarse entre ellos. Y me dice Alex: 'A veces hay que hacerlo porque así los aficionados no se aburren'. Los mandé a tomar viento”.

Roser Alentá desearía que su hijo Alex ganara el título: “¡Marc ya tiene ocho!"

No menos interesante y emotiva resulta también la reciente entrevista realizada por la jefa de deportes en el periódico Artículo 14, Belén Zurita, a la madre de los Márquez. En ella encontramos ‘perlas’ por doquier, Como la de la propia concepción de Marc Márquez hace más de 32 años. “Pues mira, esto casi nadie lo sabe, pero Marc fue concebido la noche que el Barça ganó la primera Champions, en el 92. Ese día con la euforia, Juliá (su padre) y yo no pusimos medios y mira, ahí llegó Marc nueve meses después”. Como es lógico, Roser supo que era un niño especial: “Con dos años ya montaba en bici sin ruedines, y se tiraba por las cuestas, nunca se asustaba. Fuimos a esquiar cuando él tenía cuatro años. Fue ponerle los esquís y bajar como una bala, ni cuña ni nada. Yo sólo le pedía a su padre que lo parara, no quería ni mirar pero cuando llegó abajo se dio la vuelta para decirme, ¡mamá que no pasa nada!. Ahí me di cuenta de que no se asustaba con nada, no quise volver a esquiar”. Y Roser Alentá le cambió a su hijo la nieve por el asfalto: “Siempre estábamos en el Motoclub Segre. Ayudando en la taquilla, o vendiendo bocadillos. Hacíamos mucha vida allí”. En ese circuito, sin botas de su número ni casco de su talla, Marc Márquez empezó a llevar una moto y a enamorarse de la velocidad: “Algún azote me tocó darle, para que no corriese tanto. Y algún punto de sutura de más de una caída también recibió”, apunta su madre.

Roser aclara que superar los 9 títulos mundiales de Rossi,"está de más. Es lo de menos” / MotoGP.com

Roser tampoco olvida lo ocurrido el año 2020 en el Circuito de Jerez, donde Marc Márquez sufrió una gravísima caída que le llevó a plantearse su retirada, suponiéndole también infinidad de operaciones en el brazo derecho y cinco años de calvario: “Eso ha sido lo más duro que he vivido como madre, es que no fue que se rompiese el húmero y ya está… fue mucho tiempo, y yo sentía que no podía hacer nada por él, que no podía ayudarle, y tampoco sabíamos si tenía solución”. Ella tampoco olvida cuando Marc volvió a subir al podio el pasado 2024 en este trazado andaluz, 558 días después de aquel percance. Haciendo de tripas corazón, Roser Alentá lo vivió en directo, pero sin mirar a la pista ni a la tele: “Es que no puedo. Me pongo muy tensa, de hecho, cuando hay carrera y ellos están en otro país, no dejo que nadie venga a verlo conmigo a casa. Cuando ya acaba todo, si ha ido bien, entonces ya hago planes”. Aunque su progenitora no pueda reconocerlo en público, yo sí manifiesto mi predilección y deseo de que Marc Márquez nos dé la alegría de ganar este domingo en Jerez, borrando así, de una vez por todas, el mal recuerdo de aquella horrible pesadilla vivida en 2020. Vamos Marc, hazlo por la madre que te parió…

(*) Jesús Benítez, periodista y escritor, fue Editor Jefe del Diario Marca y, durante más de una década, siguió todos los grandes premios del Mundial de Motociclismo. A comienzos de los 90, ejerció varios años como Jefe de Prensa del Circuito de Jerez.