Márquez y Bagnaia se citan en el Gran Premio de España en Jerez

Marc Márquez sabe lo que es ganar en Jerez -lo ha hecho en tres ocasiones-, aunque nunca ha sido uno de sus circuitos fetiche. Aun así, en 2024, ya al manillar de la Ducati del equipo Gresini, estuvo muy cerca de lograr la victoria. De haberlo conseguido, habría sido su primer triunfo con la moto de Borgo Panigale, un hito que rozó con los dedos en un trazado donde, a pesar de no ser el más favorable para su estilo, ha demostrado que puede estar en la pelea.

Este año llega a Jerez como líder e imparable tras lograr cuatro victorias en el Sprint y tres en grandes premios. La cuarta para el de Cervera supondría seguir batiendo registros, pero Marc es cauto y quiere gestionar sensaciones: "Por supuesto que para los fans españoles es un GP especial, pero al final es una carrera más, aunque han vendido todas las entradas y estará lleno hasta la bandera. Por suerte tengo la experiencia para gestionar toda esta situación y trataremos de organizar bien el fin de semana para tener un buen rendimiento en la pista, a veces los horarios son muy apretados y es difícil controlar la situación", asegura.

Un circuito “diferente”

"Vamos a un circuito completamente, diferente, más pequeño, más estrecho, que necesita otro pilotaje, y Pecco (Bagnaia) ha ganado aquí los tres últimos años, así que será un contendiente seguro", avisó sobre su compañero de equipo.

Si se veía ahora mejor que aquel Márquez de hace cinco años, el de Cervera asegura que "no, en 2020 en este gran premio mi nivel era increíble, las sensaciones que tenía en ese momento a nivel de condición física y todo los demás eran increíbles".

Marc Márquez, en rueda de prensa / MANUEL ARANDA

"Ahora mismo me siento distinto, diferente, considero que voy rápido pero aún me resultado difícil entender dónde esta el limite. Con aquella moto, tras casi diez años, sabía donde estaba el limite, qué podía mejorar y dónde atacar. Con la moto actual aun estoy descubriendo algunas áreas que he introducido un poco en Qatar, y tratando de mejorar en las curvas a derecha, y aquí intentaré seguir mejorando porque creo que tenemos margen en ese sentido", argumenta.

A por la victoria 22

Y es que el de Cervera tiene claro el salto que le ha supuesto del modelo GP23 al GP24.5 de la marca italiana, con una moto ahora que le "aporta la confianza" que le hace falta. “El paso que vi entre la GP23 y la GP24-25 es grande. Con la GP23 estaba más limitado en entrada en curva. La GP24-25 me da más confianza y no ves tanto el límite. Tengo interés en ver esta moto en un circuito pequeño”, asegura.

Ducati acumula ahora 21 victorias consecutivas en MotoGP y está a solo una de igualar las 22 conseguidas por Honda. ¿Llegará a igualar a su ex equipo: "Sí, podemos ganar todas las carreras del año, Ducati tiene la mejor moto de la parrilla y esta ganando en todas ls condiciones, pero en Qatar vimos que KTM estaba ahí, con Maverick, así que ya veremos, si lo podemos lograr, sin duda, seria muy importante para Ducati igualar ese récord de Honda".

Sobre la lucha fraticida que va a vivir durante este fin de semana con su hermano Álex, segundo en la clasificación, Marc asegura que “somos hermanos y le deseo lo mejor, como él a mí. Si nos ayudamos, seremos más fuertes. Lo que está haciendo Álex es increíble, pero, a largo plazo, espero más como rival a Pecco, por la moto, pero Álex es el más rápido de Ducati en algunas curvas”.