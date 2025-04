Pedro Acosta vivió un día agridulce este sábado en el Gran Premio de España, donde, tras un prometedor inicio el viernes, no pudo materializar sus expectativas en la carrera al Sprint. Después de clasificarse entre los diez primeros y asegurarse el billete directo a la Q2, el piloto murciano no logró dar una vuelta rápida en la cronometrada, lo que le llevó a salir desde la cuarta fila de la parrilla.

En la Sprint, Acosta terminó en la décima posición, a 12.6 segundos del ganador, una diferencia que equivale a más de un segundo por vuelta. Aunque el resultado no fue el esperado, el joven piloto se mostró consciente de la necesidad de seguir trabajando: "Esperaba más, pero hay que seguir trabajando y entendiendo cosas. No entiendo cómo han cambiado tanto las cosas entre la clasificación, donde las sensaciones no eran tan malas, y la sprint", comentó, haciendo referencia a los cambios en el comportamiento del asfalto debido a la subida de temperatura.

A pesar de la desilusión en la carrera, Acosta destacó el buen rendimiento de su compañero de equipo, Maverick Viñales, quien cruzó la meta como la primera moto no Ducati, finalizando en la séptima posición. "Es evidente que cualquier que vaya rápido con nuestra moto es una buena señal, tenemos que encajarlo", dijo Acosta, elogiando la experiencia de Viñales. Además, señaló que los problemas que enfrenta Maverick son similares a los suyos, lo que hace aún más relevante su rendimiento. "Es un piloto con mucha experiencia, evolucionó la Suzuki, fue rápido con Yamaha, la Aprilia estuvo delante. Tiene mucha experiencia, más que nadie en la marca. Cuando le escuchas, dice cosas con mucha lógica por su gran experiencia", añadió.

Pedro Acosta, en Jerez: “Estoy viviendo el momento más frustrante de mi vida”. / MANUEL ARANDA

Pensando en la carrera larga del domingo, Acosta se mostró optimista, aunque consciente de los desafíos. "Espero que el neumático medio nos ayude y nos quite vibraciones como en Qatar, pero va a ser una carrera larga para todos con el desgaste del neumático", expresó, anticipando un desafío para todos los pilotos en la jornada de mañana.

A pesar de su corta edad, Acosta afronta su quinta temporada en el Mundial, segunda en MotoGP e identifica el actual momento como el peor. "Es el momento más frustrante de mi vida, no solo de los cinco año que llevo en el Mundial. No es fácil estar tan limitado, o sentirte tan atado de manos. Hay que seguir trabajando, que Maverick esté haciendo buenas carreras ilusiona, hay que entender cómo hacerlo".

Con respecto al test de Jerez que tendrá lugar el lunes, Acosta explicó que, aunque será una jornada clave, la prioridad está en la carrera del domingo: "El test será importante, pero vamos a empezar primero por el domingo", concluyó.

El piloto murciano sigue siendo optimista y sabe que debe seguir ajustando detalles para estar al frente en el futuro cercano, confiando en que los próximos días en Jerez le ofrecerán la oportunidad de seguir avanzando.