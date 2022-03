Los pilotos lamentan la cancelación de la jornada del viernes en el GP de Argentina

La cancelación de la jornada del viernes del GP de Argentina debido a los problemas con los aviones que tenían que trasladar en el material de los equipos desde Indonesia hasta Argentina se convirtió en la gran protagonista del Media Day de este jueves en Termas de Río Hondo. Los pilotos han lamentado el imprevisto, que ahora les obligará a a realizar un gran esfuerzo para preparar todo el material en tiempo récord siempre y cuando llegue. Consideran lo sucedido una "desgracia" y "lástima" y quieren se optimistas.

Espargaró: "Es una desgracia"

Pol Espargaró es de los que piensan que lo sucedido "es una desgracia para todos, para los organizadores, para los equipos que no tienen las motos listas y para los pilotos, que nos veremos obligados a hacer un maratón. Será una jornada estresante porque todo será a la vez y en un circuito que hace más de dos años al que no venimos. Si hay problemas, como una caída, se tendrá que reparar todo muy rápido y no hay plan B. Los ingenieros tienen que poner la moto a punto y es todo muy precipitado, pero las circunstancias son las que son y tenemos que solucionarlo de la manera que podamos". Además, resaltó: "Nosotros tenemos todo y podemos pilotar y correr, pero para los equipos que no es así es una faena. Son circunstancias extraordinarias, no hay un culpable. Los aviones que tenían que venir se han estropeado, han tenido que repararlos y eso se escapa de nuestras manos".

Quartararo: "Será un reto"

Fabio Quartararo también es de los afortunados: "Crucemos los dedos para que todo llegue a tiempo aunque en cualquier caso, va a ser un reto, sobre todo para los mecánicos, que van a tener mucho trabajo. El sábado será un día muy largo y ya veremos en nuestro caso cómo funciona y si simplemente vamos a perder un día y una sesión de libres. Si tu moto va bien desde el principio, te vale incluso con un día, pero si aparecen algunas dificultades, necesitas el viernes por la noche y el sábado por la mañana para intentar solucionarlo. Será un reto, una buena y nueva experiencia".

Bastianini: "No tenemos nada"

Enea Bastianini es de los peor parados, ya que no tiene nada, ni moto ni su material personal: "No tenemos nada, pero esperemos que llegue todo este viernes. Será duro para los mecánicos, pero creo que el sábado estará todo en marcha. No sé si todo esto va a beneficiar o perjudicar a alguien, lo que sí sé es que habrá que estar más concentrado porque hay menos tiempo para modificar la moto, lo importante es tomar las mejores decisiones lo antes posible".

Oliveira: "Es un desafío"

Miguel Oliveria desveló que "estamos contentos porque sólo nos falta una moto, a otros equipos les falta todo. Condensar todo en la jornada del sábado será diferente, será un desafío, sobre todo para los mecánicos. No veo que ningún fabricante vaya a tener más ventaja que otro, estoy contento porque, al menos, podemos hacer algo".

Bagnaia: "No estamos tranquilos"

Pecco Bagnaia, con las motos pero sin recambios, no las tiene todas consigo y afirma: "Espero que podamos correr porque una carrera menos marcaría aún más la diferencia. Será importante comenzar bien pronto y mantenerse muy concentrado. Afortunadamente, esto no sucedió en una pista como Austin, que requiere mucho trabajo. Es un trazado bastante similar al de Indonesia en configuración y diseño, pero no estamos tranquilos porque hay trabajo por hacer".

Rins: "Es una lástima"

Alex Rins, al que le falta su material personal, se muestra resignado y es de los que piensan que "lo único que se puede decir es que es una lástima, porque venir hasta aquí y que haya sucedido este problema es una lástima. El viernes se nos va a hacer muy largo. Intentaremos caminar por el circuito con el equipo para ver un poco los baches nuevos que hay y preparar así el sábado. Toco madera pero, normalmente, no cambiamos mucho la moto del viernes al domingo, así que más o menos nos puede venir bien".

Mir: "Toca cruzar los dedos"

Por último, Joan Mir comparó lo sucedió con "cuando llueve un viernes y el sábado es seco. Es parecido a esto, pero sin haber dado ni una vuelta a la pista. Será difícil, sobre todo tendremos que cruzar un poco los dedos porque no sabemos cómo pueden ir las motos. No tendremos tiempo para analizar y corregir los problemas ni estudiarlo todo tan perfecto. Veremos".