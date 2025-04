"El mejor segundo puesto de mi vida": Quartararo celebra su regreso al podio en Jerez

Fabio Quartararo dejó atrás la frustración de la caída en la carrera al Sprint y volvió a sonreír este domingo en Jerez, donde firmó su primer podio de la temporada con una sólida segunda posición. Tras haber conseguido la pole el sábado, su actuación en la carrera principal confirmó su regreso a la lucha por las posiciones de honor.

Quartararo, quien había tenido un sábado complicado tras caerse mientras peleaba con Marc Márquez por la cabeza en la carrera Sprint, cambió su suerte el domingo. Durante la primera mitad de la carrera, dominó el ritmo, aunque tuvo que ceder ante la superioridad de Álex Márquez, quien se llevó la victoria. A pesar de la presión constante de Pecco Bagnaia, el francés defendió su posición con autoridad.

"¿El mejor segundo puesto de mi vida? Por supuesto", declaró emocionado Quartararo tras la carrera. "Más que el podio de hoy, lo importante es todo el fin de semana. Hice la pole, luché vuelta y media en la Sprint, y terminé hoy delante, liderando. Estoy muy contento, por mí, por mi familia y por todo el equipo, que está trabajando mucho", añadió.

Quartararo admitió que tuvo que exprimir al máximo su Yamaha para mantener su posición: "No tenía nada de margen, he ido toda la carrera al 100%". Reconoció también el gran rendimiento de Álex Márquez: "Álex tenía algo más de ritmo. He visto cómo ha pasado a Pecco, a mí... tenía un feeling muy bueno, se ve por cómo pilota. Estoy contento por él, siempre hablamos de Marc, pero Álex ha dado un salto muy grande este año".

Con este podio, Quartararo asciende a la sexta posición en el campeonato con 50 puntos, consolidándose como el piloto más competitivo fuera del dominio de Ducati. En dos semanas, competirá en Le Mans, su Gran Premio de casa, pero prefiere mantener la cautela: "Llego a Francia sin expectativas. Vamos con el objetivo de entrar en la Q2 el viernes, luego ya veremos, sin hacer grandes mejoras en la moto, me he encontrado muy bien". El francés ahora se prepara para afrontar una nueva oportunidad de brillar en su país, sin presiones pero con la confianza renovada gracias a este gran resultado en Jerez.