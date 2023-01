Alemania se resiste al envío a Ucrania de tanques Leopard

El Grupo de Contacto para Ucrania no logró adoptar una decisión acerca del envío de los tanques Leopard2 de fabricación alemana, que reclama Kiev, aunque sí ratificó la determinación de los aliados occidentales de apoyar a ese país, principalmente con sistemas de defensa antiaérea. "Han escuchado la declaración anterior del ministro de Defensa alemán: no, no ha habido una decisión para el envío de esos carros de combate", afirmó el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, al cierre de la reunión mantenida en la base estadounidense de Ramstein (Alemania).

Austin aludió así al pronunciamiento expresado por su colega alemán, Boris Pistorius, quien afirmó que había ordenado "revisar" sus existencias de esos tanques, como paso previo a un eventual envío de los blindados, y considera "en fase de discusión" que Alemania autorice su suministro a otros aliados.

Stoltenberg ve "urgente" aumentar el apoyo ante próximas ofensivas rusas

El secretario de Estado aseguró que la cuestión de si la entrega de Leopard alemanes depende de que Estados Unidos aporte sus tanques Abrams, "no se plantea" y excluyó una vinculación que el Gobierno alemán dijo que no existe.

Austin aseguró, preguntado sobre su opinión acerca de la contribución de Alemania a la defensa de Ucrania, que es "suficiente", aunque reconoció que todos pueden "hacer más", agregó que Berlín "esta contribuyendo mucho", y mencionó los tanques Marder, el sistema antimisiles Patriot que se trasladará a Ucrania y otro armamento cuya aportación ya anunciaron las autoridades alemanas en las últimas semanas.

El secretario de Estado estadounidense hizo un repaso de las aportaciones de material militar anunciadas durante esta semana, y especialmente durante las últimas horas, por países como Reino Unido, Canadá, Dinamarca, Suecia y Polonia y se refirió especialmente al anuncio hecho el jueves por Washington del incremento de su participación.

Junto al secretario de Estado compareció al final de la reunión en Ramstein el general Mark A. Milley, quien admitió en relación con la situación actual del conflicto en Ucrania que será "muy, muy difícil expulsar este año a las tropas rusas de los territorios que ocuparon".

Dijo que el objetivo es más conseguir una "estabilización del frente" y que las fuerzas ucranianas "consigan recuperar cuanto más territorio posible".

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, que participa en la reunión del Grupo de Contacto para Ucrania en Alemania, aseguró que es "urgente" aumentar el apoyo a Kiev para permitir que recupere el territorio ocupado, ante las próximas ofensivas rusas.

"Rusia se está preparando para nuevas ofensivas, por lo que es urgente intensificar el apoyo para permitir que Ucrania gane y retome el territorio ocupado", escribió el político noruego en su perfil de Twitter.

Asimismo, celebró "el significativo nuevo paquete de capacidades de combate" anunciado "para la autodefensa de Ucrania" en Ramstein, la ciudad alemana donde se reúne el Grupo de Contacto para Ucrania, con representantes de 50 países.

Según un comunicado de la OTAN, Stoltenberg afirmó en el encuentro que Rusia "no muestra signos de prepararse para la paz, sino que, por el contrario, se está preparando para una larga guerra".

Por ello, el secretario general incidió en la urgencia de aumentar el apoyo militar, "de modo que Ucrania gane y libere territorio ocupado".

"Como la mayoría de las guerras, es probable que esta termine en una mesa de negociación, pero lo que pase en las negociaciones está directamente vinculado a lo que suceda en el campo de batalla, así que necesitamos entregar más armas a Ucrania ahora", aseveró.

Stoltenberg agradeció al secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, por "el liderazgo de Estados Unidos a la hora de proporcionar ayuda militar muy significativa a Ucrania".

Asimismo, dio la bienvenida a los anuncios recientes de ayuda a Kiev realizados por otros miembros de la OTAN y socios, como Alemania, Francia, Canadá, Dinamarca, Países Bajos y Suecia, que abarcan las defensas aéreas.