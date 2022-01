Rusia lanza nueva advertencia a Occidente y exige una respuesta constructiva

Rusia advirtió este miércoles de que no se quedará de "brazos cruzados ante las acciones de Occidente", en una semana clave para evitar una mayor escalada en la tensión por Ucrania en la que Moscú espera una respuesta "constructiva" a sus propuestas para crear un nuevo modelo de seguridad en Europa.

"No nos quedaremos de brazos cruzados", subrayó el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, en una intervención en la Duma del Estado, la Camára baja del Parlamento ruso.

Lavrov aseguró que Moscú no dudará en tomar "medidas de respuesta" si Occidente trata de evitar una respuesta concreta a las demandas rusas a través de "discusiones interminables".

"Si no hay una respuesta constructiva, y Occidente continúa su 'curso agresivo', tal y como dijo el presidente (Vladímir Putin), tomaremos las respectivas medidas de respuesta", agregó, sin revelar cuáles.

Putin dijo previamente que Rusia tomaría las medidas "técnico-militares necesarias" en caso de una negativa de Occidente para abordar la seguridad en Europa con énfasis en las demandas rusas sobre la no ampliación de la OTAN hacia sus fronteras.

El ministro de Exteriores ruso precisó este miércoles que ahora "todo depende del contenido de la repuesta, que se espera esta semana".

"Vamos a preparar, junto con nuestros colegas de otros departamentos, unas propuestas para el presidente acerca de los futuros pasos a tomar", explicó Lavrov.

Si EEUU pide no publicar la respuesta, Rusia no lo hará

Ante una posible petición de Washington de no hacer pública la respuesta a las demandas rusas, Lavrov señaló que si Moscú recibe esa solicitud, la va a respetar.

A la vez, agregó que "la esencia" y el "contenido de la reacción" de EEUU a las propuestas rusas se dará a conocer de otras formas para que la sociedad rusa y la de otros países "esté informada".

"Estoy convencido de que lo podremos hacer", aseveró.

El Departamento de Estado de EEUU afirmó este martes que "no habrá sorpresas" en la respuesta a las garantías de seguridad exigidas por Moscú, que será enviada esta semana y está siendo coordinada con la OTAN, Kiev y los socios europeos.

"No solo les hemos informado de lo que habrá en esa respuesta, sino que hemos pedido explícitamente sus comentarios e incorporado esos comentarios. Así que no habrá sorpresas para la OTAN. No habrá sorpresas para los socios europeos. No habrá sorpresas para Ucrania", dijo el portavoz de Exteriores de EEUU, Ned Price.

Occidente instiga a Kiev a cometer provocaciones según Rusia

Según Lavrov, Occidente instiga a Ucrania a cometer provocaciones contra Rusia en un intento de contener a Moscú.

"En los últimos tiempos, EEUU y sus aliados europeos, que olvidaron completamente la cultura de la diplomacia, han duplicado sus esfuerzos para la contención de Moscú", denunció.

En este sentido, agregó, "basta ver la realización de maniobras cada vez más provocadoras junto a nuestras fronteras, la atracción a la órbita de la OTAN del régimen de Kiev, los suministros de armas, y cómo lo incitan a efectuar provocaciones directas contra la Federación de Rusia".

Diálogo sin cumplimiento

Según Dmitri Súslov, experto del Centro de Estudios Internacionales y Europeos de Rusia, EEUU optará por el mantener el diálogo con Rusia sin cumplir sus exigencias clave, como la no extensión de la Alianza Atlántica y el cese de sus actividades en el espacio postsoviético.

"Estados Unidos está interesado en el diálogo (con Rusia), está interesado en evitar una mayor escalada en Europa", dijo Suslov a Efe.

A la vez, en lo que respecta al contenido de la respuesta a Moscú, opinó que "EEUU tratará de dirigir sus esfuerzos diplomáticos hacia temas de control de armamento y la implementación de los acuerdos de Minsk" sobre el arreglo en el este de Ucrania.

"En lugar de renunciar a la política de ampliación de la OTAN, tratarán de comenzar con Rusia unas negociaciones activas sobre misiles de corto y mediano alcance, reglas para las maniobras militares, mecanismos para evitar situaciones de conflicto entre Rusia y la Alianza, control de armamento convencional en Europa y también ofrecerán un diálogo sobre la implementación de los acuerdos de Minsk en su versión actual y sin revisión", pronosticó el analista.

Según él, Washington espera que ese cambio de agenda de las negociaciones permita evitar una escalada sin tener que hacer concesiones a Rusia acerca de asuntos clave.

"Creo que Rusia no lo aceptará y seguirá con sus esfuerzos para no permitir la ampliación de la OTAN, manteniendo la presión militar (en la frontera con Ucrania), pero sin cruzar líneas rojas", concluyó.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avisado este miércoles a Rusia de que si finalmente se produce una invasión de Ucrania, en cuya frontera están concentrados más de 100.000 soldados rusos, entonces habrá"sanciones importantes" por parte de la UE contra Moscú, si bien ha dejado claro que por ahora la apuesta es por el diálogo y la distensión.

En rueda de prensa con la primera ministra de Finlandia, Sanna Marin, Sánchez ha considerado que al tiempo que se apuesta por el diálogo para lograr una desescalada, también es importante hacer llegar el mensaje a Rusia de que "si ocurre lo que nadie quiere que ocurra evidentemente habrá sanciones importantes".

Si se produce la invasión "va a tener unas consecuencias masivas y gravísimas para su economía en términos de sanciones", en las que ya está trabajando la UE, ha abundado el presidente del Gobierno, mensaje en el que también ha coincidido Sannin: "Cualquier otra agresión militar de Rusia tendría graves consecuencias".

Ambos han coincidido en la importancia de que la UE mantenga un frente unido con respecto a esta crisis en la que, según Sánchez, la "causa básica" es "el respeto al Derecho Internacional, a la integridad territorial y a la soberanía" de Ucrania.

En opinión del presidente del Gobierno, la presencia de las tropas rusas en la frontera ucraniana lo que traslada es el mensaje de que "se está cuestionando la integridad territorial de un país soberano". Así las cosas, ha insistido que de lo que se trata entonces es de defender la legalidad internacional y la integridad de Ucrania.

Momento difícil con Rusia

Sánchez ha reconocido que la relación tanto de la UE como de la OTAN con Rusia atraviesa "un momento difícil y muy crítico" y ha sostenido que "es el momento de la diplomacia, la distensión y el diálogo".

"En un mundo en que queremos la paz lo que se tiene que respetar es la legalidad internacional", ha insistido subrayado que eso es algo en lo que cree que "todos podemos estar de acuerdo" y es también "el sentir del conjunto de la sociedad europea".

Asimismo, ha justificado el despliegue de tres barcos para maniobras con la OTAN a que "España es un socio fiable" y que está comprometido desde hace años con la seguridad de los países del este porque su seguridad es la del conjunto de la UE.

Por su parte, Sannin ha sostenido que es importante que "la UE se mantenga unida y transmita mensajes claros" y ha respaldado que "es el momento de la diplomacia y el diálogo" y de que los Veintisiete apoyen a Ucrania y su soberanía.

Ucrania tiene que poder decidir

La primera ministra ha recordado que aunque Finlandia no es miembro de la OTAN sí es un país socio y además tiene la posibilidad de poder solicitar su entrada en la organización en el futuro si así lo desea, algo de lo que Moscú quiere privar ahora a Ucrania y otras antiguas repúblicas soviéticas.

"Es nuestra propia decisión y no la de Rusia u otros", ha sostenido Sannin, insistiendo en que tienen que ser los ucranianos los que decidan si quieren o no entrar en la Alianza Atlántica y el resto debe "respetar su derecho" a decidir.

Además de Ucrania, los dos jefes de Gobierno han tenido ocasión de discutir sobre las relaciones bilaterales y otros puntos de la agenda europea, como la taxonomía energética o la reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, cuestiones ambas en las que no hay sintonía pero en las que ambos han dicho tener voluntad de un "debate constructivo" y evitar la conformación de "bloques".

Los dos países, ha dicho Sánchez, comparten la urgencia de llevar a cabo la transición verde y en lo que se refiere a la transición digital se enfrentan a dos problemas comunes, el reto demográfico de grandes extensiones de territorio nacional y la realidad insular.

En este sentido, y en el marco de los fondos 'Next Generation UE', han acordado colaborar en temas de digitalización para "transformar nuestras economías con un espíritu reformista con el que estamos totalmente comprometidos", ha explicado el presidente.

Gas en España

Algo menos del 10 % del gas natural que España importa del exterior procede de Rusia, un suministro que podría verse comprometido si ese país decide una intervención militar sobre su vecino Ucrania.

Sin embargo, en los últimos días tanto la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, como el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, han asegurado que España no sufrirá problemas de abastecimiento de gas natural por culpa del conflicto entre Rusia y Ucrania, aunque sí que podría verse afectada por un encarecimiento de esta materia prima.

Según datos de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores), en noviembre el 9,8 % de las importaciones de gas natural a España procedieron de Rusia, muy lejos de Argelia, que con el 31,9 % es nuestro principal suministrador.

En el acumulado del año, Rusia ha importado a España 32.832 gigavatios hora (GWh) de gas natural, y es el cuarto país con mayor volumen de importaciones con un 8,7 % del total, por detrás de Argelia (44,5 %), EEUU (13,3 %) y Nigeria (10,9 %), y superando a Catar (6,7 %), Francia (4,6 %), Trinidad y Tobago (3,3 %) y Noruega (2,9 %).

Desde que en 2018 empezara a suministrar gas a España a través de la planta Yamal LNG, Rusia ha ido aumentando su participación en las importaciones que recibe anualmente España, pasando del 2,5 % con el que cerró 2018 y el 8,5 % de 2019, antes de que estallara la pandemia, hasta el 10,4 % de 2020.

Pese a ello, Argelia sigue siendo el país que más gas natural exporta a España, tanto por gasoducto como por barco, aunque su participación ha ido variando en los últimos años -fue del 51,3 % en 2018, del 33,1 % en 2019 y del 29,1 % en 2020- coincidiendo con el aumento de las importaciones provenientes de EEUU.

EL GAS RUSO LLEGA EN BARCO

A diferencia de Argelia, el gas que exporta Rusia a España llega a través de buques metaneros a 160 grados centígrados bajo cero en estado líquido (gas natural licuado), que se descarga en las seis plantas de regasificación que tiene el gestor del sistema gasista español Enagás, donde se convierte a estado gaseoso.

Al no existir un gasoducto que conecte ambos países, además del relativamente bajo porcentaje de gas natural que recibe España de Rusia, el estallido de un posible conflicto internacional no tendría un efecto tan directo en España como sí lo haría en otros países europeos como Alemania, mucho más dependiente del suministro ruso por su situación geográfica.

Actualmente, España cuenta seis puntos de conexión internacional para el suministro de gas natural: dos con Argelia, por Tarifa (Cádiz) y Almería (con los gasoductos del Magreb y Medgaz respectivamente); dos con Portugal, a través de Badajoz y Tuy (Pontevedra); y otros dos con Francia, por Irún (Guipúzcoa) y Larrau.

En caso de no poder seguir importando gas natural de Rusia, España tendría que encontrar otras alternativas que pasan por aumentar las importaciones provenientes de otros mercados, como ya hizo cuando a principios de noviembre un conflicto diplomático entre Argelia y Marruecos provocó el cierre del gasoducto Magreb-Europa (GME) tras 25 años de suministro ininterrumpido.

El cierre de esta vía, que proporcionaba a España el 25 % de su aprovisionamiento de gas natural, forzó a España a aumentar el suministro que recibe a través del otro gasoducto que le conecta con Argelia, el de Megdaz, y a recibir el resto de gas natural a través de buques metaneros en forma de gas natural licuado.

En este sentido, el 46,3 % de las importaciones netas recibidas por España en lo que va de año llegaron a través de gasoductos, frente al 53,7 % que lo hicieron en barco, un porcentaje que en 2020 fue del 35,3 % y del 64,7 %, respectivamente.

POSIBLE INCREMENTO DEL PRECIO DEL GAS NATURAL

Lo que sí podría provocar una intervención militar de Rusia en Ucrania sería el encarecimiento del gas natural, ue ya de por sí se encuentra en niveles muy elevados como consecuencia de la crisis energética que azota a gran parte de Europa.

En esta línea se pronunció hace unos días Ribera que, pese a asegurar que el abastecimiento de gas natural en España estaba garantizado, dijo que la situación provocada por una posible invasión rusa era "inquietante" y podría impactar en los precios de esta materia prima.

"Es un tema muy sensible. España cuenta con una posición sólida en cuanto a la garantía de suministro y, además, la infraestructura de regasificación de la que disponemos permite el rápido acceso a gas natural licuado por barco y por tanto no hay problema de abastecimiento con fuentes muy diferentes", explicó Efe hace unos días.